BYD хочет завоевать европейский рынок благодаря дизайн-центру в Милане

·13·Авто
BYD хочет завоевать европейский рынок благодаря дизайн-центру в Милане

Китайский автомобильный гигант BYD сделал важный шаг на пути к укреплению своих позиций на европейском рынке. Под руководством главного дизайнера компании Вольфганга Эггера (Волфганг Эггер) в Милане начали работу специальная европейская штаб-квартира и дизайн-центр. Согласно эксклюзивному интервью Autocar, этот центр будет адаптировать модели премиального бренда китайского производителя Денза к вкусам и требованиям европейских покупателей. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Ожидается, что этот стратегический шаг усилит конкуренцию в европейском премиальном сегменте, где доминируют местные автогиганты Audi, BMW, Mercedes-Benz и Porsche. Бренд Денза стал одной из первых крупных китайских премиальных марок, вышедших на европейский рынок. Компания рассчитывает изменить традиционную лояльность европейских автолюбителей к известным брендам и привлечь их новыми инновациями и дизайнерскими решениями.

Милан как центр дизайна и инноваций

По словам Вольфганга Эггера, Милан стал самым естественным и престижным местом для дизайнерской деятельности BYD в Европе. Здесь команда дизайнеров сможет наладить тесные связи с ведущими итальянскими домами моды. Такое сотрудничество в будущем будет иметь большое значение для обмена опытом в области современных трендов и материалов.

Выбор Италии также обусловлен тем, что эта страна является «первоклассным» поставщиком премиальных и люксовых материалов, включая высококачественную кожу, а также новейшие инновационные и переработанные экологичные материалы. Не случайно Денза провела свою европейскую презентацию в прошлом году на Миланской неделе дизайна, где присутствовали такие бренды, как Prada, Гукки и Фенди.

Технологическое превосходство и перспективы рынка

Бренд Денза стремится выделяться на фоне традиционных конкурентов не только внешним видом, но и передовыми технологическими решениями. Среди них — уникальная функция «поворота как танк» у модели З9 GT и передовая магнитореологическая подвеска спортивного автомобиля У9 с тремя двигателями. По словам Эггера, новый подход, ориентированный на Европу, позволит бренду значительно повысить конкурентоспособность благодаря привлекательному дизайну, персонализации и качеству материалов.

В настоящее время модель З9 GT из линейки Денза рассматривается как конкурент Porsche Panamera стоимостью около 100 тысяч фунтов стерлингов. Также внимание привлекает электрическая модель З, цена которой превышает 150 тысяч фунтов стерлингов. Китайский производитель планирует завоевать европейских покупателей, предлагая не только передовые технологии, но и полностью отвечая их ожиданиям в отношении эстетики.

BYDDenzaВольфганг ЭггерМиланЭлектромобили
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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