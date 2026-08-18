Стала известна структура акционеров SpaceX: Alphabet — крупнейший внешний инвестор

·14·Технологии
Стала известна структура акционеров SpaceX: Alphabet — крупнейший внешний инвестор

Согласно официальным данным, представленным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), определён состав крупнейших внешних акционеров космической компании SpaceX, принадлежащей Elon Musk. Как сообщает издание иксбт.ком, корпорация Alphabet, которой принадлежит головная компания Google, стала крупнейшим внешним инвестором аэрокосмического гиганта, накопив пакет стоимостью в десятки миллиардов долларов. Об этом иксбт.ком сообщает .

Согласно данным документов, Alphabet принадлежит примерно 551,2 млн акций SpaceX, что составляет около 3,9% общего капитала. Если учесть, что в настоящее время общая стоимость компании оценивается примерно в 1,95 трлн долларов, доля материнской компании Google в этом пакете составляет около 77,2 млрд долларов.

Другие крупные инвесторы SpaceX

Другие крупные финансовые структуры также владеют значительными долями в капитале SpaceX, добивающейся впечатляющих результатов в освоении космоса и развитии спутниковой связи. В частности, инвестиционная компания Fidelity занимает статус второго крупнейшего внешнего инвестора: ей принадлежит 302 млн акций (2,2%). Стоимость этого пакета в настоящее время составляет почти 42,4 млрд долларов.

Тройку лидеров замыкает венчурный фонд Гигафунд. Ему принадлежит 171,8 млн акций, или около 1,2% капитала компании. Рыночная стоимость этой доли оценивается примерно в 24 млрд долларов. Такие масштабные инвестиции наглядно демонстрируют огромные перспективы частной космической отрасли.

Роль и контроль Elon Musk в компании

Несмотря на то что внешние инвесторы вложили миллиарды долларов, полный контроль над SpaceX по-прежнему остаётся в руках основателя и руководителя компании Elon Musk. Ему принадлежит около 42% акционерного капитала. При этом почти 80% акций с правом голоса находятся именно у Elon Musk, что позволяет ему единолично принимать любые ключевые решения, касающиеся стратегии и управления компанией.

Для справки: Alphabet — глобальный гигант, управляющий поисковой системой Google, операционной системой Android, YouTube и другими крупными технологическими сервисами. Тем не менее её доля в SpaceX почти в 20 раз меньше личной доли Elon Musk. При этом стратегическая инвестиция Alphabet наглядно демонстрирует тесную интеграцию технологической и космической отраслей.

SpaceXAlphabetGoogleElon MuskИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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