Изменения в руководстве «Челси»: Тодд Боули может продать свою долю

В структуре руководства лондонского «Челси» ожидаются крупнейшие со времён Романа Абрамовича изменения. Как сообщает Финанкиал Тимес, Тодд Боули и Марк Уолтер ведут переговоры о продаже принадлежащих им долей основному акционеру — компании Клеарлаке Капитал. Если сделка состоится, партнёрство, которое привело к беспрецедентным расходам и смене тренеров на стадионе «Стэмфорд Бридж», может завершиться. Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, консорциум БлуеКо приобрёл лондонский клуб в 2022 году за 2,5 млрд фунтов стерлингов. Однако по условиям новой сделки стоимость клуба оценивается более чем в 5 млрд фунтов. В настоящее время компания Клеарлаке Капитал сохраняет основной контроль, владея 61,5% акций, тогда как оставшиеся 38,5% поровну распределены между Тоддом Боули, Марком Уолтером и швейцарским миллиардером Хансом-Йоргом Виссом.

Разногласия в руководстве и вопрос стадиона

Ожидаемый шаг приходится на период, когда, несмотря на огромные финансовые вложения последних лет, клуб не завоевал ни трофей Английской Премьер-лиги, ни кубок Лиги чемпионов. С мая 2022 года «Челси» потратил почти 1,5 млрд фунтов стерлингов на трансферы, однако результаты команды оставались нестабильными, а тренеры часто менялись. Внутренние источники клуба называют отношения между сооснователем Клеарлаке Бехдадом Эгбали и Боули профессиональными, однако переговоры о потенциальной продаже не прекращались в течение последних двух лет.

Одно из главных разногласий между сторонами связано с невозможностью прийти к единому мнению по планам строительства нового стадиона. Кроме того, болельщики выражают недовольство сложной моделью владения, ценами на билеты и многоклубной системой, которую использует БлуеКо. На фоне неопределённости на уровне руководства команда вступает в новый этап.

Кардинальный поворот в трансферной политике

В летнее трансферное окно под руководством Хаби Алонсо «Челси» потратил более 300 млн фунтов на новых игроков, а от продажи футболистов выручил 143 млн фунтов. Испанский специалист, пришедший после недолгой работы Лиама Розеньора, подчеркнул, что состав высокого уровня не должен опираться исключительно на талант.

По данным Goal.com, для реализации этого подхода клуб подписал опытных игроков — 36-летнего Джордана Хендерсона и 35-летнего Дэнни Уэлбека. Этот шаг свидетельствует о резком изменении трансферной политики клуба, который в последние сезоны тратил сотни миллионов исключительно на молодых и неопытных футболистов.