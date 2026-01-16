ЧМ-2026. 1/16 финала. Нидерланды — Марокко 1:1 (2:3) (видео голов)

·47·Спорт
ЧМ-2026. 1/16 финала. Нидерланды — Марокко 1:1 (2:3) (видео голов)

В следующем матче 1/16 финала чемпионата мира сошлись сборные Нидерландов и Марокко.

В основное и дополнительное время победитель не определился. В серии пенальти удача улыбнулась представителям Африки.

Таким образом, теперь сборная Марокко в 1/8 финала сыграет против Канады.

ЧМ-2026. 1/16 финала
Нидерланды — Марокко 1:1
Серия пенальти — 2:3
Голы:&нбсп;Гакпо 72 — Диоп 90+1.

НидерландыМароккоКанадаГакпоМарокко
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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