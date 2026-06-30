Кризис нападающих в женском «Челси»: кто заменит Сэм Керр

Женская команда лондонского «Челси» столкнулась с серьезной проблемой в летнее трансферное окно. После ухода основного нападающей Сэм Керр руководство клуба ищет звездную футболистку, способную достойно заменить её. Однако неудачные переговоры последних недель поставили под вопрос планы команды на следующий сезон. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Основной целью команды под руководством Сони Бомпастор была звезда «Манчестер Сити» Хадиджа Шоу. Какое-то время казалось, что переход Шоу в Лондон почти решен, но футболистка неожиданно решила продлить контракт со своим клубом. Это стало первым и самым болезненным ударом по «Челси» на трансферном рынке.

Серия отказов и трансферные неудачи

После Хадиджи Шоу лондонцы обратили внимание на 19-летнюю талантливую Фелицию Шредер, забившую 30 голов за шведский «Хеккен». Несмотря на то, что «Челси» предложил за молодую нападающую сумму мирового рекорда, победителем в гонке стал «Реал Мадрид». На прошлой неделе мадридский клуб официально объявил о трансфере Шредер.

Серия неудач завершилась Сальмой Параллою. Игрочиня сборной Испании, забившая дубль в финале Лиги чемпионов в составе «Барселоны», также отклонила предложение «Челси». По сообщению Goal.com, Параллоя предпочитает продолжить карьеру в другом топ-клубе, что оставило «синих» в сложном положении.

Согласно статистическим данным, прошлый сезон стал для «Челси» наименее результативным за последние семь лет. Команда забила всего 44 гола в Суперлиге женщин Англии (WSL). По этому показателю они оказались на одном уровне с такими командами, как вылетевший из лиги «Лестер Сити» и аутсайдер «Вест Хэм».

Причины проблем в атаке

Проблемы в линии нападения команды связаны с рядом факторов:

Сэм Керр было сложно вернуться в форму после длительной травмы;

Майра Рамирес пропустила почти весь сезон из-за травмы колена;

Постоянные травмы таких футболисток, как Катарина Макарио и Эгги Бивер-Джонс.

В настоящее время в распоряжении Сони Бомпастор на позиции центрального нападающего остаются только неопытные молодые игроки. Перевод вингеров, таких как Лорен Джеймс, в центр также не принес ожидаемого результата. Если «Челси» не предпримет резких мер на трансферном рынке в ближайшие недели, его шансы на борьбу за чемпионство в следующем сезоне окажутся под вопросом.