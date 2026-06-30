Трагедия в сборной Португалии: Криштиану Роналду и партнеры поддерживают Рикарду Карвалью

В расположении национальной сборной Португалии случилась большая трагедия. Отец помощника главного тренера, легендарного защитника Рикарду Карвалью, Мануэль Рибейро де Карвалью скончался в возрасте 69 лет. Эта печальная новость глубоко потрясла членов команды, готовящихся к решающему этапу чемпионата мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

На тренировочной базе в штате Флорида футболисты во главе с капитаном Криштиану Роналду провели специальное собрание, чтобы поддержать Рикарду Карвалью. По информации Goal.com, вся команда образовала круг в центре поля, обняв друг друга за плечи, чтобы почтить память усопшего. Эти моменты стали ярким примером единства и сплоченности внутри коллектива.

Капитан сборной Криштиану Роналду отдельно поговорил со своим бывшим партнером по команде и нынешним тренером, чтобы выразить ему соболезнования. Теплые отношения между двумя звездами, которые долгие годы вместе выступали за национальную команду, стали особенно заметны в этот тяжелый час. После этого 48-летний специалист покинул базу в США, чтобы вернуться к семье.

Заявление федерации и командная солидарность

Федерация футбола Португалии опубликовала официальное заявление в связи с этой утратой. В нем выражаются глубокие соболезнования семье тренера и подчеркивается, что все футбольное сообщество страны находится рядом с Рикарду Карвалью. В сообщении федерации говорится: «Мы с вами. Будьте сильным, Рикарду Карвалью».

Рикарду Карвалью с 2023 года работает в штабе главного тренера Роберто Мартинеса. Его богатый опыт играет важную роль в формировании оборонительной линии Португалии. Пока остается неизвестным, вернется ли опытный специалист в распоряжение команды до матчей плей-офф.

Психологическое состояние перед игрой с Хорватией

Ожидается, что это событие станет серьезным психологическим испытанием для сборной Португалии. Подопечные Роберто Мартинеса в четверг в Торонто выйдут на поле против Хорватии в рамках матча 1/16 финала. Члены команды намерены одержать победу в этой встрече и посвятить её семье Карвалью.

Сборная Португалии на данный момент имеет серию из восьми матчей без поражений во всех турнирах. Команда, сыгравшая вничью в последнем матче с Колумбией, теперь должна остановить атаку Хорватии, которая забивает в каждой игре. Наряду с физической подготовкой, психологическое восстановление игроков после случившегося может определить исход матча.

Напомним, что Рикарду Карвалью как игрок провел за сборную Португалии 89 матчей и стал победителем чемпионата Европы 2016 года. Его тренерская карьера также началась успешно, ранее он набирался опыта в французском клубе «Марсель».