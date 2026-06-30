«Тоттенхэм» побил рекорд трансферов, обойдя «Манчестер Юнайтед»
Лондонский «Тоттенхэм» совершил громкий рывок на трансферном рынке. «Шпоры» достигли соглашения о переходе полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Матеуса Фернандеша. Ожидается, что этот трансфер станет одной из крупнейших сделок текущего сезона английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com .
По информации Sky Sports, «Тоттенхэм» согласился заплатить за 21-летнего португальского таланта 85 миллионов фунтов стерлингов (примерно 113 миллионов долларов). Эта сумма станет самой дорогой в истории клуба. До этого рекорд принадлежал Доминику Соланке, который был приобретен у «Борнмута» в августе 2024 года за 65 миллионов фунтов.
Неожиданный удар по «Манчестер Юнайтед»В борьбе за Матеуса Фернандеша «Манчестер Юнайтед» долгое время оставался главным претендентом. Главный тренер команды Майкл Каррик считал футболиста достойным кандидатом на замену покинувшему состав Каземиро. Однако руководство «Манчестер Юнайтед» колебалось в вопросе оплаты высокой цены, установленной «Вест Хэмом», из-за чего инициатива перешла к «Тоттенхэму».
Несмотря на то, что официальные лица «Олд Траффорд» вели переговоры по трансферу игрока с мая, они не пожелали вступать в «ценовую войну». Кроме того, источники отмечают, что у руководства «Манчестер Юнайтед» возникли определенные сомнения в полной преданности футболиста проекту клуба.
Новый герой проекта Роберто Де ДзербиГлавный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби намерен с помощью этого трансфера значительно усилить центр поля команды. В прошлом сезоне Фернандеш проявил себя как один из самых трудолюбивых полузащитников Премьер-лиги. Согласно статистическим данным, он вошел в топ-10 игроков чемпионата по дистанции, преодоленной на поле.
Специалист Саймон Раск, работавший с футболистом в академии «Саутгемптона», высоко оценил его физическое состояние и борцовские качества. По его мнению, агрессивность Фернандеша в борьбе за мяч и его выносливость делают его одним из самых универсальных игроков в современном футболе.
Ожидается, что в ближайшие часы Матеус Фернандеш пройдет медицинское обследование в расположении «Тоттенхэма» и подпишет официальный контракт. Этот трансфер свидетельствует о том, что лондонский клуб нацелен на серьезные достижения в гонке за чемпионством и на европейской арене.
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