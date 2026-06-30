«Тоттенхэм» побил рекорд трансферов, обойдя «Манчестер Юнайтед»

·0·Спорт
«Тоттенхэм» побил рекорд трансферов, обойдя «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Тоттенхэм» совершил громкий рывок на трансферном рынке. «Шпоры» достигли соглашения о переходе полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Матеуса Фернандеша. Ожидается, что этот трансфер станет одной из крупнейших сделок текущего сезона английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com .

По информации Sky Sports, «Тоттенхэм» согласился заплатить за 21-летнего португальского таланта 85 миллионов фунтов стерлингов (примерно 113 миллионов долларов). Эта сумма станет самой дорогой в истории клуба. До этого рекорд принадлежал Доминику Соланке, который был приобретен у «Борнмута» в августе 2024 года за 65 миллионов фунтов.

Неожиданный удар по «Манчестер Юнайтед»

В борьбе за Матеуса Фернандеша «Манчестер Юнайтед» долгое время оставался главным претендентом. Главный тренер команды Майкл Каррик считал футболиста достойным кандидатом на замену покинувшему состав Каземиро. Однако руководство «Манчестер Юнайтед» колебалось в вопросе оплаты высокой цены, установленной «Вест Хэмом», из-за чего инициатива перешла к «Тоттенхэму».

Несмотря на то, что официальные лица «Олд Траффорд» вели переговоры по трансферу игрока с мая, они не пожелали вступать в «ценовую войну». Кроме того, источники отмечают, что у руководства «Манчестер Юнайтед» возникли определенные сомнения в полной преданности футболиста проекту клуба.

Новый герой проекта Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби намерен с помощью этого трансфера значительно усилить центр поля команды. В прошлом сезоне Фернандеш проявил себя как один из самых трудолюбивых полузащитников Премьер-лиги. Согласно статистическим данным, он вошел в топ-10 игроков чемпионата по дистанции, преодоленной на поле.

Специалист Саймон Раск, работавший с футболистом в академии «Саутгемптона», высоко оценил его физическое состояние и борцовские качества. По его мнению, агрессивность Фернандеша в борьбе за мяч и его выносливость делают его одним из самых универсальных игроков в современном футболе.

Ожидается, что в ближайшие часы Матеус Фернандеш пройдет медицинское обследование в расположении «Тоттенхэма» и подпишет официальный контракт. Этот трансфер свидетельствует о том, что лондонский клуб нацелен на серьезные достижения в гонке за чемпионством и на европейской арене.

ТоттенхэмМанчестер ЮнайтедТрансферМатеус ФернандешПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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