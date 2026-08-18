США запускают новый сервис для решения проблем в космосе

Агентство космического развития (СДА) и Агентство оборонных инноваций (ДИУ) при Министерстве обороны США начали первый этап программы деорбит-ас-а-сервике (ДааС), направленной на устранение орбитального мусора и его контролируемый спуск в атмосферу. По данным иксбт.ком, в рамках инициативы компании Firefly Аероспаке, Д-Орбит и Каталйст Спаке получили в общей сложности 8,4 миллиона долларов на предварительное проектирование систем сближения с космическими аппаратами, их захвата, перемещения и сведения с орбиты. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время растущее количество вышедших из строя спутников и различных фрагментов на орбитах становится серьезной проблемой для мировой космонавтики. После этапа предварительного рассмотрения СДА и ДИУ выберут технологические решения, которые будут признаны наиболее подходящими для демонстрации непосредственно в космосе. Каждая команда участников предлагает собственный подход и инженерные решения для выполнения этой задачи.

Новые технологические подходы и планы компаний

Компания Д-Орбит совместно с ТрансАстра разрабатывает систему манипулятора с мягким захватом, предназначенную для удержания потенциально опасного космического мусора. Firefly предлагает использовать конфигурацию Элйтра Давн многоцелевой платформы, предназначенной для обслуживания объектов на орбите. В свою очередь, Каталйст Спаке внедряет стандартизированную роботизированную платформу Нексус, рассчитанную на применение единой базовой конструкции для разных заказчиков и задач.

По мнению специалистов, такой подход значительно снизит затраты на проектирование отдельного аппарата для каждого объекта. Основное внимание при этом уделяется масштабируемости. Если традиционный метод предполагает проектирование каждого спутника с возможностью самостоятельного схода с орбиты в конце срока службы, то новая модель ДааС позволит операторам заказывать эту операцию у специализированной компании после завершения основной миссии.

Орбитальная логистика и возможности будущего

Представители Д-Орбит отмечают, что наличие проверенного сервиса поможет операторам повысить вероятность успешного завершения миссии. Сложные и проблемные аппараты можно будет передавать специализированным службам для последующей утилизации. Кроме того, речь идет не только об утилизации мусора: те же технологии в будущем могут применяться для ремонта спутников, их перевода на другую орбиту и дозаправки.

Текущие контракты позволяют компаниям испытать экономику будущей орбитальной логистики как услуги. Ожидается, что государственный заказ обеспечит отрасли первые практические демонстрации, после чего такими сервисами смогут воспользоваться и коммерческие операторы. Окончательный выбор систем будет зависеть от их технической зрелости, концепции миссии, установленных сроков и стоимости, а этот процесс заложит основу для формирования совершенно нового космического рынка.