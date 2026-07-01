Объявлены составы на матч Франции и Швеции

В рамках стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года готовится к началу важный поединок между национальными сборными Франции и Швеции.

Поединок, который пройдет на стадионе в Нью-Йорке/Нью-Джерси, стартует 1 июля в 02:00 по ташкентскому времени. Победившая команда выйдет в четвертьфинал против Парагвая.

Франция выставляет звездную линию атаки

Главный тренер Франции включил в стартовый состав почти всех ведущих футболистов для этого важного плей-офф матча.

В атаке команды будут действовать Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Майкл Олисе и Брэдли Барколя. В центральной защите расположилась пара Вильям Салиба и Дайо Упамекано.

«Трехцветные» считаются одним из главных фаворитов этого мундиаля. Сильные стороны Франции — высокая скорость, индивидуальное мастерство и широкий выбор вариантов в атаке.

Швеция делает ставку на Исака и Дьёкереша

Сборная Швеции также выйдет на поле в атакующем составе. В передней линии скандинавов будут действовать Александр Исак и Виктор Дьёкереш.

Энтони Эланга может создать проблемы защите соперника своей скоростью на фланге. В полузащите за управление игрой команды будут отвечать Лукас Бергвалль и Ясин Айари.

Для Швеции этот матч станет очень сложным испытанием. Однако быстрые контратаки команды и мощные форварды могут представлять серьезную угрозу для обороны Франции.

ЧМ-2026. 1/16 финала

Франция — Швеция

Время начала: 02:00, по ташкентскому времени.

Франция: Меньян, كونде, Упамекано, Салиба, Дин, Чуамени, Рабьо, Барколя, Дембеле, Олисе, Мбаппе.

Швеция: Сеттерстрём, Лагербильке, Линделёф, Гудмундссон, Свенссон, Айари, Страуд, Бергвалль, Эланга, Дьёкереш, Исак.

Франция считается фаворитом по составу и индивидуальному мастерству. Однако в плей-офф даже одна ошибка может привести к вылету с мундиаля. Поэтому болельщиков ждет напряженный и насыщенный атаками матч.