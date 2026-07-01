Куман покинул пост главного тренера Нидерландов после поражения от Марокко

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман официально объявил о своей отставке. 63-летний специалист принял это решение после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года.

«Оранжевые» вышли на поле против Марокко в 1/16 финала мундиаля. После того как основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, африканцы одержали верх в серии пенальти, выбив Нидерланды из турнира.

Куман взял всю ответственность на себя

В обращении, опубликованном в социальных сетях, Рональд Куман выразил глубокое сожаление по поводу того, что его работа в национальной команде завершилась таким болезненным образом.

«Очень прискорбно, что моя деятельность в сборной заканчивается таким образом. Мы все мечтали о чемпионате мира, который вошел бы в историю. Но этого не произошло», — написал Куман.

Специалист признал, что надеялся на более далекий путь Нидерландов в турнире, однако команда не смогла выполнить поставленную задачу.

«Никто не разочарован больше меня. Как главный тренер, я беру всю ответственность на себя», — добавил он.

Тактика тренера подверглась критике

Осторожная тактика Нидерландов в матче против Марокко подверглась резкой критике со стороны прессы и болельщиков страны. В частности, поводом для дискуссий стало использование пяти защитников и передача контроля над мячом сопернику.

После игры Куман защищал свои тактические решения и заявлял, что в аналогичной ситуации выбрал бы тот же путь. Однако спустя день он решил покинуть свой пост в национальной команде.

Куман возглавлял Нидерланды с 2023 года

Рональд Куман во второй раз возглавил сборную Нидерландов в январе 2023 года. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2024 года.

Однако на чемпионате мира 2026 года высокие цели, поставленные перед Нидерландами, не были достигнуты. Несмотря на выход из группового этапа, сборная не смогла преодолеть барьер Марокко в первом матче плей-офф.

Куман впервые возглавлял национальную команду в 2018–2020 годах. Позже он работал в «Барселоне» и вернулся в сборную Нидерландов после мундиаля 2022 года.

Нидерланды теперь ищут нового тренера

Перед федерацией футбола Нидерландов теперь стоит задача назначить нового главного тренера сборной. Отставка Кумана стала первым крупным изменением после раннего вылета команды с чемпионата мира.

В местной прессе в качестве потенциальных кандидатов упоминаются имена ряда специалистов. Однако федерация пока не объявила официального решения по новому главному тренеру.

Рональд Куман завершил свой второй период работы в сборной Нидерландов с большими надеждами, но с болезненным поражением.