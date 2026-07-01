Криштиану Роналду и серия в плей-офф чемпионата мира: сможет ли легенда прервать неприятную традицию

·48·Спорт
Криштиану Роналду и серия в плей-офф чемпионата мира: сможет ли легенда прервать неприятную традицию

Один из величайших бомбардиров в истории футбола Криштиану Роналду за свою невероятную карьеру покорил почти все вершины, однако в решающие моменты чемпионатов мира он до сих пор не может показать ожидаемый результат. Хотя португальская звезда вошел в историю как первый футболист, забивший на шести разных чемпионатах мира, его статистика в стадиях плей-офф выглядит удивительно пустой. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

На данный момент Криштиану Роналду забил в общей сложности 10 голов в рамках чемпионатов мира. С этим показателем он занимает одиннадцатое место в списке лучших бомбардиров всех времен. Однако примечательно, что все эти голы были забиты исключительно в матчах группового этапа. Нападающий, вышедший на поле в восьми матчах плей-офф, ни разу не смог поразить ворота соперника.

Исторический успех и неудачи в плей-офф

Роналду дебютировал на чемпионате мира в 2006 году на полях Германии. Тогда он забил гол с пенальти в ворота Ирана, став самым молодым автором гола в истории Португалии. Хотя Португалия дошла до полуфинала того турнира, молодой Роналду остался незаметным в четырех матчах плей-офф. В то время он был не центральным нападающим, а вингером, поэтому эта ситуация не вызвала резкой критики со стороны общественности.

Однако турнир в Германии запомнился спорами вокруг характера Роналду. После удаления его одноклубника по «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни в четвертьфинале против Англии, подмигивание Роналду в сторону своей скамейки запасных вызвало большой скандал в английской прессе. Такие звезды, как Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард, тогда оценили этот поступок Роналду как неспортивный.

Новая возможность и испытание против Хорватии

Теперь сборная Португалии готовится к матчу против Хорватии. Для Криштиану Роналду это не просто очередной матч, а возможность прервать свою «черную серию» в плей-офф. Несмотря на то, что его физическая форма и трудолюбие остаются на высоком уровне, болельщики и эксперты с сомнением смотрят на его способность спасти команду в самые важные моменты.

За свою карьеру Роналду обновил множество рекордов. Недавно он был признан единственным футболистом, забившим на шести разных крупных турнирах. Однако мечта поднять над головой Кубок мира и забить гол в плей-офф до сих пор остается несбывшейся. Ожидается, что предстоящий матч против Хорватии даст ответы на эти вопросы.

В заключение стоит сказать, что для такого феноменального футболиста, как Криштиану Роналду, безголевая серия в плей-офф бросает тень на его наследие. Если он сможет прервать эту серию, то не только улучшит свою статистику, но и устранит самое большое препятствие на пути Португалии к мировому титулу.

Криштиану РоналдуПортугалияЧемпионат мираФутболРекорд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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