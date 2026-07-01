Тоттенхэм готов потратить рекордную сумму на трансфер Сандро Тонали

·6·Спорт
Тоттенхэм готов потратить рекордную сумму на трансфер Сандро Тонали

Лондонский «Тоттенхэм» сделал большой шаг в переговорах по трансферу полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали. Поступают сообщения о том, что условия личного контракта с итальянским футболистом согласованы, а стороны близки к договоренности по сумме трансфера. Ожидается, что этот переход станет одним из самых громких событий летнего сезона не только для «Тоттенхэма», но и для всей английской Премьер-лиги. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Sky Sport, руководство «Тоттенхэма» решило удовлетворить жесткие требования «Ньюкасла». После того как первоначальное предложение в 80 миллионов фунтов стерлингов было отклонено, лондонский клуб выразил готовность приблизить сумму к 100 миллионам фунтов. Если сделка состоится, «Ньюкасл» получит огромную прибыль с игрока, которого в 2023 году выкупил у «Милана» за 60 миллионов фунтов.

Детали личного контракта и фактор Де Дзерби

Сандро Тонали достиг соглашения с «Тоттенхэмом» о шестилетнем контракте. Согласно ему, итальянский полузащитник будет получать зарплату в размере 275 000 фунтов стерлингов в неделю. Этот показатель сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба. Кроме того, в рамках сделки агентское агентство GR Sports должно получить комиссионные в размере 10% от суммы трансфера.

Главным инициатором этого трансфера является главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист видит в своем соотечественнике «двигатель» команды в новом сезоне. Близкие отношения между Де Дзерби и агентом Тонали Джузеппе Ризо сыграли важную роль в успешном продвижении переговоров.

Конкуренция с «Манчестер Сити»

Однако путь «Тоттенхэма» не будет легким. По сообщению Chronicle Live, в гонку включился «Манчестер Сити». Новый главный тренер команды Энцо Мареска считает Тонали достойным кандидатом на замену Бернардо Силве, перешедшему в «Реал Мадрид». Также итальянский футболист может стать надежным дублером или партнером Родри в центре поля.

«Манчестер Сити» обладает огромной финансовой мощью и способен перебить любое предложение «Тоттенхэма». «Горожане», потратившие этим летом 116 миллионов фунтов на Эллиота Андерсона, готовы выделить крупную сумму и за Сандро Тонали. Для самого футболиста перспектива выступать за постоянного участника Лиги чемпионов может оказаться привлекательнее предложения лондонского клуба.

В настоящее время оба клуба продолжают финальные переговоры с «Ньюкаслом». Сандро Тонали, после дисквалификации в прошлом сезоне, жаждет вернуться на поле и продемонстрировать свою лучшую спортивную форму. Его переход в один из топ-клубов Англии, несомненно, откроет новую страницу в его карьере.

ТоттенхэмСандро ТоналиНьюкаслМанчестер СитиТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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