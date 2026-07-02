ЧМ-2026. США обыграли Боснию и Герцеговину и вышли в 1/8 финала

·50·Спорт
ЧМ-2026. США обыграли Боснию и Герцеговину и вышли в 1/8 финала

В рамках 1/16 финала ЧМ-2026 состоялся очередной матч между сборными США и Боснии и Герцеговины.

В игре, прошедшей в Санта-Кларе, один из хозяев турнира, сборная США, одержала уверенную победу со счетом 2:0 и прошла в следующий раунд.

Балогун открыл счет в первом тайме

В первой части встречи обе команды действовали осторожно.

Под конец первого тайма, на 45-й минуте, Фоларин Балогун поразил ворота соперника, выведя США вперед.

Таким образом, хозяева ушли на перерыв с минимальным преимуществом.

США остались вдесятером

На 64-й минуте второго тайма Балогун был удален с поля.

После этого США пришлось доигрывать матч в меньшинстве. Однако американцы уверенно действовали в обороне и не позволили сопернику сравнять счет.

Тиллман поставил точку в победе

На 82-й минуте Мэлик Тиллман забил второй гол, фактически решив исход встречи.

Босния и Герцеговина пытались изменить ситуацию в оставшееся время, но ворота США остались неприступными.

Следующий соперник — Бельгия

В следующем раунде сборная США встретится с национальной командой Бельгии.

Бельгия в предыдущем матче обыграла Сенегал благодаря суперкамбэку и обеспечила себе путевку в 1/4 финала.

Детали матча

ЧМ-2026. 1/16 финала

США — Босния и Герцеговина — 2:0

2 июля, Санта-Клара.

Голы: Балогун, 45; Тиллман, 82.

Предупреждение: Раделич, 80.

Удаление: Балогун, 64.

Составы команд

США: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Энтони Робинсон, Дест (Берхалтер, 88), Маккенни (Рейна, 90+5), Адамс, Тиллман, Балогун, Пулишич (Пепи, 88).

Босния и Герцеговина: Василь, Колашинац (Мемич, 75), Катич (Табакович, 75), Раделич, Мухаремович, Гигович, Шунич (Тахирович, 51), Демирович, Алябегович, Байрактаревич (Гигович, 51), Джеко (Махмич, 51).

Хозяева сделали еще один шаг вперед

Несмотря на то, что США остались в меньшинстве, они удержали результат и даже смогли забить второй гол.

Теперь болельщиков ждет еще одно интересное противостояние между США и Бельгией.

СШАБосния и ГерцеговияСанти-КлараФоларин БалогунМалик Тиллан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Пап Гейе выдвинул жесткое условие сборной СенегалаПап Гейе выдвинул жесткое условие сборной СенегалаСегодня, 10:57Мартинес высказался о «последнем танце» РоналдуМартинес высказался о «последнем танце» РоналдуСегодня, 10:44ЧМ-2026: определены пять пар 1/8 финалаЧМ-2026: определены пять пар 1/8 финалаСегодня, 10:32Бельгийское чудо: Юри Тилеманс и Ромелу Лукаку стали героями матча против СенегалаБельгийское чудо: Юри Тилеманс и Ромелу Лукаку стали героями матча против СенегалаСегодня, 03:54Бельгия обыграла Сенегал в дополнительное время и вышла в четвертьфиналБельгия обыграла Сенегал в дополнительное время и вышла в четвертьфиналСегодня, 03:51«Милан» и Златан Ибрагимович начали работу по трансферу Вирджила ван Дейка«Милан» и Златан Ибрагимович начали работу по трансферу Вирджила ван ДейкаСегодня, 02:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе