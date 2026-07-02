ЧМ-2026. США обыграли Боснию и Герцеговину и вышли в 1/8 финала

В рамках 1/16 финала ЧМ-2026 состоялся очередной матч между сборными США и Боснии и Герцеговины.

В игре, прошедшей в Санта-Кларе, один из хозяев турнира, сборная США, одержала уверенную победу со счетом 2:0 и прошла в следующий раунд.

Балогун открыл счет в первом тайме

В первой части встречи обе команды действовали осторожно.

Под конец первого тайма, на 45-й минуте, Фоларин Балогун поразил ворота соперника, выведя США вперед.

Таким образом, хозяева ушли на перерыв с минимальным преимуществом.

США остались вдесятером

На 64-й минуте второго тайма Балогун был удален с поля.

После этого США пришлось доигрывать матч в меньшинстве. Однако американцы уверенно действовали в обороне и не позволили сопернику сравнять счет.

Тиллман поставил точку в победе

На 82-й минуте Мэлик Тиллман забил второй гол, фактически решив исход встречи.

Босния и Герцеговина пытались изменить ситуацию в оставшееся время, но ворота США остались неприступными.

Следующий соперник — Бельгия

В следующем раунде сборная США встретится с национальной командой Бельгии.

Бельгия в предыдущем матче обыграла Сенегал благодаря суперкамбэку и обеспечила себе путевку в 1/4 финала.

Детали матча

ЧМ-2026. 1/16 финала

США — Босния и Герцеговина — 2:0

2 июля, Санта-Клара.

Голы: Балогун, 45; Тиллман, 82.

Предупреждение: Раделич, 80.

Удаление: Балогун, 64.

Составы команд

США: Фриз, Фримен, Ричардс, Рим, Энтони Робинсон, Дест (Берхалтер, 88), Маккенни (Рейна, 90+5), Адамс, Тиллман, Балогун, Пулишич (Пепи, 88).

Босния и Герцеговина: Василь, Колашинац (Мемич, 75), Катич (Табакович, 75), Раделич, Мухаремович, Гигович, Шунич (Тахирович, 51), Демирович, Алябегович, Байрактаревич (Гигович, 51), Джеко (Махмич, 51).

Хозяева сделали еще один шаг вперед

Несмотря на то, что США остались в меньшинстве, они удержали результат и даже смогли забить второй гол.

Теперь болельщиков ждет еще одно интересное противостояние между США и Бельгией.