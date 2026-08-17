Узбекистан ждёт серьёзное испытание: соперник — Аргентина

·3·Спорт
Узбекистан ждёт серьёзное испытание: соперник — Аргентина

Национальную сборную Узбекистана в конце сентября и начале октября ожидают очень серьёзные матчи. Согласно представленным вами данным, подопечные Фабио Каннаваро 30 сентября, как ожидается, встретятся в Китае с национальной сборной Аргентины.

Если этот матч состоится по плану, он станет для сборной Узбекистана не только престижной товарищеской встречей, но и важной проверкой возможностей команды в противостоянии с соперниками самого высокого уровня.

24 сентября — матч с Ираном в Ташкенте

По информации Чампионат.асиа, за шесть дней до игры против Аргентины команда Каннаваро встретится ещё с одним сильным соперником.

24 сентября в Ташкенте запланирован матч Узбекистан — Иран.

Поскольку Иран считается одной из сильнейших сборных азиатского футбола, эта игра даст Каннаваро возможность подвергнуть серьёзной проверке состав и тактические решения.

Следующий пункт — Китай и Аргентина

30 сентября внимание переключится на Китай.

Матч сборной Узбекистана против Аргентины может стать одним из самых ожидаемых событий осени для футбольных болельщиков.

В матче против соперника такого уровня важен будет не только результат, но и то, как футболисты Узбекистана справятся с высоким прессингом, скоростями и индивидуальным мастерством.

Для Каннаваро это станет возможностью проверить идеи, реализуемые в национальной сборной, на самом высоком уровне.

6 октября — ещё один сложный выезд

На этом календарь не заканчивается.

6 октября сборная Узбекистана на выезде проведёт матч против Республики Корея.

Таким образом, за короткий промежуток времени национальная сборная может встретиться с тремя сильными соперниками:

24 сентября — Узбекистан – Иран, Ташкент
30 сентября — Узбекистан – Аргентина, Китай
6 октября — Республика Корея – Узбекистан

Эти матчи могут превратиться в серию серьёзных испытаний, которые покажут реальную силу сборной под руководством Каннаваро.

Особенно если матч против Аргентины будет подтверждён, национальная сборная Узбекистана проведёт один из самых громких товарищеских матчей последних лет.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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