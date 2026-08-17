В Лиге чемпионов — 11:0! Женская команда «Насаф» разгромила лаосский клуб

Новый сезон Женской Лиги чемпионов АФК начался для чемпиона Узбекистана настоящим голевым шоу и историческим успехом. Женская команда «Насаф» («Севинч»), представляющая город Карши, в рамках первого отборочного этапа турнира встретилась с лаосским клубом «Мастер» и разгромила соперниц со счётом 11:0.

На протяжении всего матча узбекские футболистки полностью владели преимуществом, забили в ворота соперниц 11 безответных мячей и продемонстрировали свой высокий потенциал на азиатской арене.

11 голов в ворота «Мастер»: четыре футболистки оформили по дублю

Футболистки «Насаф» с первых минут матча организовали непрерывные атаки:

Людмила Карачик: на 20-й и 39-й минутах двумя точными ударами увеличила преимущество команды;

Диёраксон Хабибуллаева: поразила ворота соперниц на 32-й и 47-й минутах и оформила дубль;

Нилуфар Кудратова: в концовке первого тайма (на 43-й и 45+2-й минутах) забила два мяча подряд;

Мафтуна Шоимова: дважды поразила ворота — на 55-й и 90+3-й минутах;

Голы по одному: Илвина Аблякимова (67-я минута), Мехрибон Эгамбердиева (83-я минута) и Зарина Норбоева (90-я минута) забили по одному мячу и укрепили крупное преимущество.

Протокол матча и составы

Женская Лига чемпионов АФК. Первый этап

«Насаф» (Узбекистан) — «Мастер» (Лаос) 11:0

Состав «Насаф»:

16. Мафтуна Джонимкулова, 15. Умида Зоирова, 17. Шодия Тошева, 97. Лайло Тиловова, 8. Илвина Аблякимова, 9. Мафтуна Шоимова, 19. Зарина Маматкаримова, 7. Людмила Карачик, 10. Мехрибон Эгамбердиева, 23. Диёраксон Хабибуллаева, 77. Нилуфар Кудратова.

Запасные: 12. Зайнаб Тойирова, 32. Зарина Саидова, 2. Мадина Хикматова, 5. Ситора Набиева, 14. Грейс Адамс, 18. Шахризода Хайруллаева, 20. Зарина Норбоева, 21. Ксонзода Ксолбоева, 22. Солиха Хусниддинова.

Состав «Мастер ФК»:

Лина Латсами, 16. Джантима Каеодуангхай, 22. Сенгдеуан Фонгфаилат, 9. Джидафа Дамри, 12. Чонени Ксайясан, 11. Фаникон Ванналат, 13. Анафон Аманпонг, 15. Кантиса Инчамнан, 17. Эйми Кахапана, 19. Макчанта Фиммасон, 21. Понг Кеосаванг. Запасные: 99. Симма Саенгфачун, 14. Тикампорн Явара, 7. Сисават Сисуван, 77. Кингкам Ванлокам.

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