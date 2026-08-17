Джон Элканн: перестройка «Ювентуса» должна начаться с Италии и нашей идентичности

«Ювентус» Владелец «Ювентуса» и генеральный директор компании Эксор Джон Элканн поделился мнением о стратегии развития команды на будущее, происходящих изменениях и главных целях, поставленных перед клубом. В интервью Sky Sport он особо отметил, что команда сейчас переживает этап обновления, однако основная задача остается неизменной. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, традиционный товарищеский матч на стадионе «Альянц» с участием основной команды и «Ювентуса Некст Ген» прошел в праздничной атмосфере. Хотя из-за выбежавших на поле болельщиков встреча завершилась после первого тайма, это мероприятие стало важной площадкой для общения руководства клуба с общественностью. Именно здесь Джон Элканн ответил на вопросы журналистов.

Новый этап и опора на итальянский футбол

По словам владельца клуба, сейчас туринской команде необходимо опираться на свои исторические ценности. Было отмечено, что процесс нового строительства и обновления состава должен проходить с сохранением самобытных особенностей итальянского футбола.

&лакуо;Начатая нами перестройка должна начаться именно с Италии и нашей идентичности. Важно, чтобы клуб сохранил свое истинное лицо&ракуо;, — подчеркнул в своей речи Джон Элканн.

Победа — главная задача

Несмотря на то что команда сейчас переживает переходный период, требования к руководству не снизились. Джон Элканн твердо подчеркнул, что для такого великого клуба, как «Ювентус», всегда существует только одна главная цель — побеждать в каждом турнире.

&лакуо;Вы всегда должны побеждать, потому что вслед за успехами приходят важные результаты и в Италии, и в Европе. Футбол состоит из циклов, и сейчас мы находимся на этапе перестройки, однако каждый человек в клубе твердо намерен вернуть эту команду на вершину&ракуо;, — заявил глава Эксор.

В ходе интервью также были затронуты последние кадровые решения руководства. Было отмечено, что опыт Джованни Карневали и его глубокое знание итальянского футбола полностью соответствуют амбициям клуба, а его назначение станет важным шагом для выполнения поставленных задач.