Для жителей многоквартирных домов введены «новые правила»

·2·Общество
Для жителей многоквартирных домов введены «новые правила»

В Узбекистане произошли важные изменения в системе содержания многоквартирных домов, обеспечения безопасности коммунальной инфраструктуры и предоставления качественных услуг населению. Министерство юстиции зарегистрировало в установленном порядке официальные изменения в новой редакции правил содержания и эксплуатации многоквартирных домов.

Новые нормы направлены на ремонт фасадов многоквартирных домов, контроль магистральных сетей в подвалах, а также поддержание порядка на территориях общего пользования.

Строгие сроки для фасадов и подвалов

Документ возложил на товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управляющие сервисные компании новые конкретные обязанности:

  • Месячный срок для устранения дефектов фасада: Все дефекты, возникшие на внешнем фасаде здания, такие как трещины, повреждения штукатурки и облицовки, а также следы влаги, управляющий орган обязан полностью устранить в течение одного месяца;

  • Тепловые сети в подвале: При обнаружении неисправностей в магистральных тепловых трубах и системах, проходящих через подвал, управляющий орган обязан немедленно уведомить организацию теплоснабжения и обеспечить беспрепятственный доступ ремонтных бригад.

Запреты в подъездах и безопасность лифтов: новые требования

В целях обеспечения общей безопасности жителей и соблюдения проектных требований здания установлен ряд ограничений:

  • Запрет на кондиционеры и отопительные устройства: Самовольная установка блоков кондиционеров и отопительного оборудования в подъездах многоквартирных домов, находящихся в общем пользовании, категорически запрещается;

  • Платформа «Безопасный лифт» и информационная табличка: В каждой кабине лифта в обязательном порядке должна быть специальная табличка со следующей информацией:

    • Чёткие правила эксплуатации;

    • Наименование лифта и грузоподъёмность (с указанием максимального числа пассажиров);

    • Официальный регистрационный номер в единой платформе «Безопасный лифт»;

    • Сведения о прохождении технического осмотра;

    • Рабочие номера телефонов диспетчерского центра аварийного и технического обслуживания;

  • Требования к шахте и машинному помещению: Лифтовая шахта, машинное помещение и проходы к ним всегда должны содержаться свободными, без каких-либо посторонних предметов и при полном освещении.

Эти обновлённые требования призваны предотвращать аварийные ситуации в многоквартирных домах, повышать пожарную безопасность и обеспечивать безопасность граждан при пользовании лифтами.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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