Ислам Максачев назвал имя своего следующего возможного соперника!

·28·Спорт
Ислам Максачев назвал имя своего следующего возможного соперника!

Российский чемпион Ислам Максачев, победивший непобеждённого ирландского претендента Ен Мачадо Герри единогласным решением судей в главном бою турнира UFC 330, раскрыл свои дальнейшие планы в октагоне.

Анализируя активность бойцов, занимающих высокие позиции в дивизионе полусреднего веса, Максачев заявил, что бразильский нокаутёр Карлос Пратес является главным претендентом на титульный бой.

«Больше всего этой возможности заслуживает Карлос Пратес»: оценка Максачев

На пресс-конференции после боя чемпион высказался о текущем состоянии и активности соперников:

«Если говорить моё мнение, Шавкат сейчас не дерётся. А Пратес по-прежнему регулярно проводит бои, он очень активен. Поэтому, возможно, моим следующим соперником станет именно Пратес.

Моралес тоже хороший боец, но он дрался… Я сейчас даже не могу вспомнить, когда он в последний раз выходил в октагон. Если вы спрашиваете, кто больше всего заслуживает этой возможности, то, думаю, это — Карлос Пратес», — отметил Ислам Максачев.

Ситуация в дивизионе: почему именно Пратес?

В чемпионской гонке в полусреднем весе есть несколько претендентов:

  • Шавкат Рахмонов и Майкл Моралес: Несмотря на статус известных бойцов, их длительное отсутствие в октагоне и неактивность мешают ускорить организацию титульного боя;

  • Взлёт Карлос Пратес: Бразильский спортсмен привлекает внимание поклонников UFC и чемпиона яркими нокаутами в последних боях и высоким темпом выступлений.

Ожидается, что руководство промоушена в ближайшее время объявит, когда и против кого состоится следующий защитный бой Максачев после успеха на UFC 330.

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Ислам МахачевКарлос ПратесUFCШавкат РахмоновМайкл Моралес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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