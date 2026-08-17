Продажи Кобалт резко сократились: внутренний спрос упал на 40 процентов...

·33·Авто
Продажи Кобалт резко сократились: внутренний спрос упал на 40 процентов...

В Узбекистане заметно снизился спрос на один из самых популярных автомобилей — Chevrolet Кобалт на внутреннем рынке. В первой половине 2026 года УзАуто Моторс произвела около 83 тысяч Кобалт, однако местным покупателям было продано лишь 41 тысяча.

Это означает, что на внутренний рынок пришлось примерно 49 процентов произведённых автомобилей.

Сокращение на 27 тысяч за год

В январе–июне 2025 года через дилеров в Узбекистане было продано около 68 тысяч Кобалт.

За аналогичный период 2026 года этот показатель снизился до 41 тысячи.

Иными словами, за год продажи Кобалт на местном рынке сократились примерно на 27 тысяч автомобилей, или на 40 процентов.

Для модели, пользовавшейся высоким спросом на протяжении многих лет, это является существенным изменением.

Производство высокое, но внутренние продажи значительно ниже

Примечательно, что снижение спроса не связано с низкими объёмами производства.

В первом полугодии с конвейера сошло около 83 тысяч Кобалт, однако менее половины из них были проданы на внутреннем рынке Узбекистана.

Таким образом, возникла значительная разница между объёмами производства и местных продаж.

При этом в опубликованных данных не уточняется, какая часть оставшихся автомобилей была направлена на экспорт или продана через другие каналы.

Почему снижается спрос на Кобалт?

Пока официальных объяснений точных причин такого снижения не приводилось.

Поэтому не следует поспешно связывать падение спроса с каким-то одним фактором — ценой, конкуренцией, условиями кредитования или покупательной способностью.

Однако сами цифры свидетельствуют о заметных изменениях в поведении покупателей на внутреннем автомобильном рынке.

Особенно учитывая, что Кобалт долгое время был одной из наиболее востребованных моделей в Узбекистане, 40-процентное снижение может стать серьёзным сигналом для автомобильного рынка.

Останется ли Кобалт лидером, как прежде?

Теперь главный вопрос — является ли это временным спадом или началом более продолжительного тренда на рынке?

Динамика продаж во второй половине 2026 года покажет, насколько прочны позиции Кобалт на внутреннем рынке.

Пока же очевиден один факт: УзАуто Моторс производит много Кобалт, однако узбекские покупатели приобретают их значительно меньше, чем в прошлом году.

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УзбекистанChevrolet CobaltUzAuto Motors
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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