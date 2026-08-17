Снижение на 7,9 процента: почему в Узбекистане сокращается число новорождённых?

·19·Общество
Снижение на 7,9 процента: почему в Узбекистане сокращается число новорождённых?

В государствах Центральной Азии наблюдаются новые тенденции в динамике высокого демографического роста, который продолжается уже много лет. По итогам первого полугодия текущего года в странах региона (за исключением Туркменистана) было зарегистрировано в общей сложности 711,3 тысячи рождений, что на 5,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижение общих показателей в основном приходится на долю двух крупнейших стран региона — Узбекистана и Казахстана.

Цифры и различия: какие изменения произошли в разных странах?

За первые шесть месяцев года демографическая картина в странах региона выглядела следующим образом:

  • Узбекистан: зарегистрировано 373,4 тысячи рождений (снижение на −7,9 процента по сравнению с прошлым годом);

  • Казахстан: зарегистрировано 149,8 тысячи рождений (снижение на −7,1 процента);

  • Кыргызстан: родилось 66,3 тысячи младенцев (рост на +2 процента);

  • Таджикистан: зарегистрировано 121,8 тысячи рождений (положительная динамика на уровне +0,9 процента).

Уникальная тенденция на фоне общего снижения в СНГ и постсоветском пространстве

По словам местного экономиста Mirkomil Xolboyev, в то время как показатели рождаемости сокращаются практически во всех странах постсоветского пространства, рост в Кыргызстане и Таджикистане является редким явлением:

  • Армения: за полгода рождаемость сократилась на 1,9 процента;

  • Азербайджан: в январе–мае показатель снизился на 12,3 процента;

  • Украина: демографическое снижение составило 16 процентов;

  • Россия: в России, ограничившей публикацию официальных статистических данных, согласно предварительным расчётам, в первом квартале рождаемость снизилась на 6 процентов.

Эксперты объясняют тенденцию снижения в Узбекистане и Казахстане ускорением процессов урбанизации, увеличением возраста вступления в брак, а также социально-экономическими факторами.

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УзбекистанКазахстанКиргизияТаджикистанРоссия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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