Рамазон Темирову соперник под номером 6: подробности мегабоя против Каваны

·28·Спорт
Рамазон Темирову соперник под номером 6: подробности мегабоя против Каваны

Узбекистанский боец ММА Рамазон Темиров приближается к самому серьёзному и ответственному поединку в своей карьере. 24 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 333 наш соотечественник выйдет в октагон против представителя Англии Лоне Кавана.

Этот бой — не просто борьба за рейтинговые очки, а решающее стратегическое противостояние, победа в котором даст право включиться в гонку за чемпионским поясом в наилегчайшем весе.

Темиров на 7-м месте и Кавана на 6-м: цифры перед противостоянием

После того как Рамазон Темиров отправил Стива Эрсега в ужасный нокаут уже в первом раунде (на 4-й минуте 21-й секунде), он довёл победную серию в UFC до 3–0, а общий профессиональный рекорд — до 20–3, поднявшись на 7-ю позицию официального рейтинга.

Его соперник Лоне Кавана занимает на одну строчку выше — 6-е место в рейтинге (рекорд — 10–2). В феврале этого года Кавана победил двукратного бывшего чемпиона UFC Брендона Морено, однако в последнем бою уступил Брендону Ройвалу и теперь стремится вновь доказать свою состоятельность.

Столкновение стилей: нокаутирующая мощь Темирова и хладнокровная техника Каваны

Бой станет противостоянием двух разных философий и тактик:

  • Главное оружие Темирова — постоянное давление: Рамазон с первых секунд боя прижимает соперника к клетке и обрушивает на него серию мощных ударов. Из 20 побед в его профессиональной карьере 12 завершились нокаутом/ТКО, ещё 1 — сабмишном. Самый опасный аспект — 11 боёв он досрочно завершил уже в первом раунде;

  • Защита Каваны и контроль дистанции: Английский боец наносит в среднем 4,13 точного удара за бой, его показатель защиты от ударов составляет 53%, а защита от тейкдаунов — 82%. Он не теряется под давлением, как в бою с Морено, и считается сильным тактиком.

Сценарий боя: решающая роль первого раунда

По мнению специалистов, исход этого поединка напрямую зависит от темпа на старте:

  • Сценарий быстрого нокаута: если Темиров уже в первом раунде навяжет своё давление и донесёт тяжёлые удары до цели, бой может досрочно завершиться в пользу узбекистанского спортсмена;

  • Продолжительный тактический бой: если Кавана нейтрализует мощное давление в первом раунде и сумеет довести поединок до 2-го и 3-го раундов, он постарается сохранить дистанцию и превзойти соперника по очкам. Поэтому для Темирова крайне важно разнообразить атакующие комбинации.

Победа в этом поединке в рамках UFC 333 выведет Рамазона Темирова в тройку главных претендентов на абсолютное чемпионство в дивизионе.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.

Рамазон ТемировЛон КаванаUFCАбу-Даби
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Милан и Ювентус могут снова обменяться игрокамиМилан и Ювентус могут снова обменяться игрокамиСегодня, 00:18Милан и Ювентус рассматривают обмен Юссуфа Фофаны и Нико ГонсалесаМилан и Ювентус рассматривают обмен Юссуфа Фофаны и Нико ГонсалесаВчера, 23:32Холлоуэй о поясах Махачева: «Ты не чемпион в двух весовых категориях»Холлоуэй о поясах Махачева: «Ты не чемпион в двух весовых категориях»Вчера, 23:29Ислам Максачев назвал имя своего следующего возможного соперника!Ислам Максачев назвал имя своего следующего возможного соперника!Вчера, 23:08Узбекистан ждёт серьёзное испытание: соперник — АргентинаУзбекистан ждёт серьёзное испытание: соперник — АргентинаВчера, 22:54В Лиге чемпионов — 11:0! Женская команда «Насаф» разгромила лаосский клубВ Лиге чемпионов — 11:0! Женская команда «Насаф» разгромила лаосский клубВчера, 22:44
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова