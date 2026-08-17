Рамазон Темирову соперник под номером 6: подробности мегабоя против Каваны

Узбекистанский боец ММА Рамазон Темиров приближается к самому серьёзному и ответственному поединку в своей карьере. 24 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 333 наш соотечественник выйдет в октагон против представителя Англии Лоне Кавана.

Этот бой — не просто борьба за рейтинговые очки, а решающее стратегическое противостояние, победа в котором даст право включиться в гонку за чемпионским поясом в наилегчайшем весе.

Темиров на 7-м месте и Кавана на 6-м: цифры перед противостоянием

После того как Рамазон Темиров отправил Стива Эрсега в ужасный нокаут уже в первом раунде (на 4-й минуте 21-й секунде), он довёл победную серию в UFC до 3–0, а общий профессиональный рекорд — до 20–3, поднявшись на 7-ю позицию официального рейтинга.

Его соперник Лоне Кавана занимает на одну строчку выше — 6-е место в рейтинге (рекорд — 10–2). В феврале этого года Кавана победил двукратного бывшего чемпиона UFC Брендона Морено, однако в последнем бою уступил Брендону Ройвалу и теперь стремится вновь доказать свою состоятельность.

Столкновение стилей: нокаутирующая мощь Темирова и хладнокровная техника Каваны

Бой станет противостоянием двух разных философий и тактик:

Главное оружие Темирова — постоянное давление: Рамазон с первых секунд боя прижимает соперника к клетке и обрушивает на него серию мощных ударов. Из 20 побед в его профессиональной карьере 12 завершились нокаутом/ТКО , ещё 1 — сабмишном. Самый опасный аспект — 11 боёв он досрочно завершил уже в первом раунде;

Защита Каваны и контроль дистанции: Английский боец наносит в среднем 4,13 точного удара за бой, его показатель защиты от ударов составляет 53%, а защита от тейкдаунов — 82%. Он не теряется под давлением, как в бою с Морено, и считается сильным тактиком.

Сценарий боя: решающая роль первого раунда

По мнению специалистов, исход этого поединка напрямую зависит от темпа на старте:

Сценарий быстрого нокаута: если Темиров уже в первом раунде навяжет своё давление и донесёт тяжёлые удары до цели, бой может досрочно завершиться в пользу узбекистанского спортсмена;

Продолжительный тактический бой: если Кавана нейтрализует мощное давление в первом раунде и сумеет довести поединок до 2-го и 3-го раундов, он постарается сохранить дистанцию и превзойти соперника по очкам. Поэтому для Темирова крайне важно разнообразить атакующие комбинации.

Победа в этом поединке в рамках UFC 333 выведет Рамазона Темирова в тройку главных претендентов на абсолютное чемпионство в дивизионе.

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