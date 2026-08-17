Galaxy С22 может получить новую жизнь благодаря ПО LineageOS

·11·Технологии
Galaxy С22 может получить новую жизнь благодаря ПО LineageOS

Как сообщает издание Иксбт.ком, флагманская серия Samsung Galaxy С22, выпущенная в 2022 году, сможет получать новые версии операционной системы даже после окончания официального срока поддержки. Это стало возможным благодаря официальной поддержке популярной альтернативной прошивки LineageOS, которая открывает пользователям путь к продлению программного срока службы устройств. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Известно, что модели Galaxy С22, Galaxy С22 Plus и Galaxy С22 Ultra вышли на рынок с операционной системой Android 12. Компания Samsung пообещала для этой серии четыре крупных обновления Android, поэтому Android 16, как ожидается, станет последней официальной версией для устройств. Представленная Samsung для флагманов следующих поколений семилетняя программа поддержки на эти модели не распространяется.

Согласно текущей дорожной карте компании, устройства Galaxy С22 не вошли в список моделей, которые получат обновление One UI 8.5. После завершения официальной поддержки пользователям останется либо сохранить последнюю доступную версию, либо искать альтернативные решения. Одним из таких надёжных вариантов становится проект LineageOS.

Перспективы LineageOS 23 и Android 17

Разработчики включили серию Galaxy С22 в официальный список поддерживаемых устройств. Это важно, поскольку прошивки выпускаются и сопровождаются непосредственно сообществом LineageOS, в отличие от неофициальных портов. В настоящее время для этих флагманов доступны сборки LineageOS 23 на базе Android 16.

В будущем также ожидается выход следующей версии LineageOS на базе Android 17. Если разработчики продолжат поддерживать устройства при переходе на новую платформу, владельцы Galaxy С22 смогут установить Android 17 даже после прекращения официального обслуживания со стороны Samsung.

Важные ограничения и меры предосторожности

Предлагаемая альтернативная прошивка позволяет продлить срок использования флагманов 2022 года, поскольку их аппаратного обеспечения по-прежнему достаточно для повседневных задач. Однако такой способ может привести к ряду технических сложностей.

В частности, для установки LineageOS потребуется разблокировать загрузчик (бутлоадер), что подразумевает самостоятельную перепрошивку устройства. Кроме того, некоторые функции интерфейса One UI от Samsung, возможности камеры, функции искусственного интеллекта Galaxy AI и сервисы среды безопасности Кнокс могут перестать работать или работать некорректно.

SamsungGalaxy S22LineageOSAndroid 17Смартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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