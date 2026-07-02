Тоттенхэм совершил самый дорогой трансфер в своей истории: Матеус Фернандеш перешел в лондонский клуб

Лондонский Тоттенхэм совершил один из самых громких трансферов летнего окна. «Шпоры» официально объявили о подписании талантливого полузащитника Вест Хэма Матеуса Фернандеша. Этот трансфер примечателен тем, что стал рекордным для клуба. Об этом сообщает Goal.com.

По данным портала Goal.com, руководство Тоттенхэма заплатило 85 миллионов фунтов стерлингов за 21-летнего игрока сборной Португалии. Эта сумма стала самым дорогим приобретением в истории клуба, побив предыдущий рекорд в 65 миллионов фунтов, выплаченных за Доминика Соланке. Благодаря этому трансферу команда под руководством Роберто Де Дзерби сумела опередить Манчестер Юнайтед в борьбе за одного из самых талантливых молодых игроков Английской Премьер-лиги.

После перехода в новую команду Матеус Фернандеш поделился своими первыми впечатлениями: «Я очень взволнован этим новым шагом в своей карьере. Тоттенхэм — огромный клуб, а разговор с главным тренером стал ключевым фактором моего прихода сюда. Мы одинаково смотрим на футбол: выходить на поле, бороться изо всех сил и побеждать в каждом матче», — подчеркнул португальский полузащитник.

Доверие Де Дзерби и руководства клуба

Главный тренер команды Роберто Де Дзерби высоко оценил трансфер Фернандеша. По его словам, Матеус идеально вписывается в игровой стиль команды благодаря своему мастерству обращения с мячом и футбольному интеллекту. Тренер выразил уверенность, что способность игрока справляться с давлением и его опыт выступлений в Премьер-лиге принесут Тоттенхэму большую пользу.

Спортивный директор клуба Йохан Ланге также возлагает большие надежды на будущее Фернандеша. Он считает, что трудолюбие и менталитет футболиста позволят ему стать не только игроком основы, но и будущим лидером команды. Этот трансфер свидетельствует о том, что Тоттенхэм ставит перед собой самые высокие цели в текущем сезоне.

Следующий рекорд: Сандро Тонали на подходе

Интересно, что рекорд, установленный Матеусом Фернандешем, может продержаться недолго. По имеющейся информации, Тоттенхэм также достиг соглашения о трансфере полузащитника Ньюкасла Сандро Тонали. Ожидается, что переход итальянской звезды обойдется лондонскому клубу в 100 миллионов фунтов.

Если трансфер Сандро Тонали будет завершен, он обойдет Фернандеша и станет самым дорогим футболистом в истории клуба. Руководство Тоттенхэма продолжает усиливать состав игроками мирового уровня, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов и бороться за трофеи. Подобные крупные трансферы показывают, насколько серьезны амбиции лондонской команды в новом сезоне.