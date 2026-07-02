Златко Далич назвал самый опасный аспект Португалии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич высоко оценил соперника перед решающим матчем против Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026.

Специалист назвал Португалию одной из сильнейших команд мира и отметил, что Криштиану Роналду может изменить исход встречи в любую минуту.

«Одна из сильнейших команд мира»

Златко Далич особо отметил состав Португалии и общий уровень команды.

«Это одна из сильнейших национальных команд мира», — заявил главный тренер Хорватии.

По его мнению, португальцы обладают не только сильными футболистами, но и тренерским штабом, работающим на высочайшем уровне.

Высокая оценка деятельности Мартинеса

Далич также похвалил работу главного тренера Португалии Роберто Мартинеса.

«У них великолепный главный тренер, который проделывает фантастическую работу. Он доказал это сначала в Бельгии, а теперь и в Португалии», — сказал он.

Хорватский специалист отметил, что Мартинес сумел привить команде свои идеи и превратил Португалию в опасного соперника.

Роналду может забить в любой момент

Говоря об атаке Португалии, Далич отдельно остановился на Криштиану Роналду.

«В их составе есть Криштиану Роналду, который может забить гол на любой минуте», — отметил тренер.

Защитникам Хорватии придется внимательно контролировать каждое движение португальского нападающего на протяжении всего матча.

В чем главная сила Португалии?

По мнению Далича, самая сильная сторона Португалии — высокое техническое мастерство футболистов и контроль мяча.

«Они очень сильны в этом аспекте, создают множество опасных моментов и всегда стремятся контролировать игру», — добавил он.

По этой причине для Хорватии критически важной будет борьба в центре поля и недопущение свободы действий соперника.

Победитель выйдет в четвертьфинал

Сборные Португалии и Хорватии сразятся друг с другом в 1/8 финала ЧМ-2026.

Матч состоится 3 июля. Команда, одержавшая победу, получит путевку в четвертьфинал чемпионата мира.

Ожидается, что противостояние Португалии во главе с Роналду и опытной Хорватии станет одним из самых бескомпромиссных столкновений турнира.