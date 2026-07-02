Неожиданные перемены в «Ливерпуле»: спортивный директор Ричард Хьюз отправляется в Саудовскую Аравию

В одном из ведущих клубов английской Премьер-лиги, «Ливерпуле», продолжаются серьезные изменения на уровне руководства. Ожидается, что спортивный директор клуба Ричард Хьюз в ближайшее время покинет Мерсисайд, чтобы присоединиться к гиганту Про-лиги Саудовской Аравии — «Аль-Хилялю». Этот трансфер свидетельствует о том, что на Ближний Восток теперь направляются не только звезды поля, но и высокопоставленные управленческие кадры. Об этом сообщает Goal.com, сообщает источник.

По информации издания The Athletic, 47-летний специалист снова будет работать в одной команде со своим бывшим коллегой Саймоном Фрэнсисом в клубе из Эр-Рияда. Несмотря на то, что действующий контракт Хьюза с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2027 года, его привлекли выгодный финансовый пакет и новый проект, предлагаемые саудовским клубом. В настоящее время переговоры между сторонами вступили в финальную стадию.

Ротация кадров и стратегический план

Руководство «Аль-Хиляля» определило Ричарда Хьюза в качестве главной цели еще весной этого года. Хотя официальный контракт еще не подписан, процесс уже запущен. Это означает, что текущее летнее трансферное окно станет для Хьюза последним этапом деятельности в «Ливерпуле». Руководство Фенвай Спортс Груп (ФСГ) уже начало поиск достойного кандидата на его замену.

Стоит отметить, что за время своей короткой карьеры в «Ливерпуле» Хьюз отвечал за формирование системы работы с новым главным тренером команды Андони Ираолой. Он полностью разделяет философию Ираолы, с которым ранее работал в «Борнмуте». Ожидается, что перед уходом спортивный директор внесет свой последний стратегический вклад в укрепление состава и решение проблем команды на сезон 2025/26.

Новый этап саудовского футбола

Клуб « Аль-Хиляль » стремится внедрить европейские стандарты не только на поле, но и в системе управления. Клуб, поддерживаемый Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (ПИФ), уже подписал таких звезд, как Карим Бензема, Рубен Невеш и Калиду Кулибали. Теперь они укрепляют административный аппарат сильными специалистами.

По данным Goal.com, текущая рыночная стоимость «Аль-Хиляля» составляет примерно 276 миллионов фунтов стерлингов. Приход Ричарда Хьюза в команду послужит повышению глобального престижа клуба и выводу трансферной политики на более профессиональный уровень. Для болельщиков «Ливерпуля» это станет неожиданной потерей, которая может повлиять на планы клуба в будущих трансферных окнах.