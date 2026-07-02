«Барселона» избавилась от финансовых оков: Ла Лига дала клубу зеленый свет на трансферы

Каталонская «Барселона» после многолетних финансовых ограничений наконец получила возможность вздохнуть свободно. Руководство Ла Лиги отменило строгие финансовые меры в отношении клуба, вернув команду к общему правилу расходов «1:1». Это решение коренным образом меняет стратегию клуба на трансферном рынке и значительно упрощает процесс покупки и регистрации новых звезд. Об этом сообщает Goal.com сообщает в материале.

По сообщению издания Marca, это историческое изменение является большой победой для руководства «Барселоны». В последние годы клуб был обязан демонстрировать доход, в несколько раз превышающий каждый потраченный евро, что становилось огромным препятствием на пути к усилению состава. Теперь клуб получил право направлять сто процентов средств, полученных от трансферов, на новых футболистов.

Новые финансовые возможности и трансферные планы

Практическая значимость нового правила заключается в том, что теперь каждый евро, полученный от продажи футболистов, возвращается непосредственно в бюджет клуба. Например, средства от продаж Ансу Фати и Иньяки Пеньи теперь могут быть без ограничений потрачены на новые трансферы . По данным Goal.com, клубу уже удалось сократить фонд заработной платы на 58 миллионов евро, что стало важным шагом в обеспечении финансовой стабильности.

Эта свобода открывает «Барселоне» путь к осуществлению давно ожидаемых трансферов. В частности, клуб продолжает борьбу за нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса. Президент команды Жоан Лапорта подтвердил желание аргентинской звезды надеть футболку «Барселоны». Этот трансфер, который ранее не состоялся по финансовым причинам, теперь может стать реальностью.

Проблемы с регистрацией остались в прошлом

В прошлых сезонах болельщики «Барселоны» постоянно беспокоились о регистрации новых трансферов. Чтобы внести в заявку таких игроков, как Дани Ольмо и Пау Виктор, клубу приходилось бороться с бюрократическими преградами до последней минуты. Правило «1:1» положит конец подобной неопределенности.

Руководство клуба также рассматривает будущее высокооплачиваемых игроков, таких как Марк-Андре тер Штеген, с целью дальнейшей оптимизации фонда заработной платы. Это позволит команде не только покупать новых игроков, но и поддерживать баланс в текущем составе. Потепление отношений между президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом и Жоаном Лапортой также является позитивным сигналом для каталонцев.

Подводя итог, «Барселона» получила возможность поддержать свои спортивные амбиции административно и финансово. Ожидается, что эти изменения укрепят позиции команды не только в чемпионате Испании, но и в конкуренции в рамках Лиги чемпионов. Теперь всё зависит от правильного выбора скаутов клуба и тренерского штаба на трансферном рынке.