Эндрик рассказал об атмосфере в сборной Бразилии и Карло Анчелотти

·3·Спорт
Эндрик рассказал об атмосфере в сборной Бразилии и Карло Анчелотти

Юная звезда сборной Бразилии и нападающий «Реал Мадрида» Эндрик поделился своими впечатлениями об отношениях с опытными футболистами команды в рамках чемпионата мира 2026 года, а также о работе под руководством главного тренера Карло Анчелотти. Молодой талант особо отметил, что сейчас в лагере сборной он перенимает опыт у таких звезд, как Неймар. Об этом сообщает Goal.com .

По сообщению издания ESPN, Эндрик заявил, что постоянно находится на связи с ведущими игроками сборной. Хотя Неймар пропустил начало турнира из-за травмы, в последних матчах они сидели рядом на скамейке запасных, обмениваясь опытом. Юный форвард считает этот процесс огромной школой для своей карьеры.

«У нас с Неймаром очень хорошие отношения. После тренировок мы шутим, играем в карты и просто общаемся. В свободное время мы тоже проводили время вместе. Для меня очень важно разговаривать с такими капитанами, как Маркиньос, Каземиро и Алиссон. Возможность учиться у них — это прекрасный шанс», — говорит Эндрик.

Фактор Карло Анчелотти и тактические изменения

После матча сборной Бразилии против Японии (2:1) Эндрик также выразил теплые чувства в адрес главного тренера Карло Анчелотти. Нападающий, вышедший на поле во втором тайме по решению итальянского специалиста, сыграл важную роль в изменении исхода игры. Эндрик рад снова работать в сборной со своим первым тренером в Европе.

«Игра с Японией прошла отлично. В тот момент я не ожидал выхода на поле. Когда в раздевалке мне сказали, что я буду играть, я постарался справиться с волнением. Карло Анчелотти — мой первый тренер в Европе, и лучшего варианта, чем работать с ним в сборной Бразилии, просто не могло быть», — добавил футболист.

Вспоминая свой первый сезон в «Реал Мадриде», Эндрик подчеркнул, что Анчелотти всегда выражал ему доверие. Хотя он не всегда выходил в стартовом составе, почти в каждом матче он выходил на замену и помогал команде. Особенно высокую эффективность Эндрик продемонстрировал в матчах Кубка Испании.

В настоящее время сборная Бразилии готовится к четвертьфинальному этапу чемпионата мира. По словам Эндрика, опираясь на советы Неймара и других заслуженных футболистов, он закладывает фундамент для своей многолетней карьеры. Главная цель юной звезды — максимально эффективно использовать каждую минуту на поле и способствовать победам сборной.

ЭндрикНеймарКарло АнчелоттиБразилияРеал Мадрид
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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