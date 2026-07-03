Португалия обыграла Хорватию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Сборная Португалии одержала тяжелую победу над Хорватией со счетом 2:1 в решающем матче группового этапа чемпионата мира. Подопечные Роберто Мартинеса благодаря этому результату обеспечили себе выход в четвертьфинал турнира. Игра была насыщена драматическими событиями, а исход встречи в последние минуты определил вышедший на замену нападающий. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Первый тайм встречи начался с осторожной игры обеих команд. Криштиану Роналду имел несколько моментов, однако качественных завершающих ударов не хватило. Жоау Канселу пытался посеять панику в защите соперника, выполняя опасные передачи с левого фланга, но до перерыва счет не был открыт. По данным Goal.com, первый тайм был богат на идеи, но несколько просел в плане реализации.

Во втором тайме темп игры резко возрос. Хорваты активизировались в контратаках и начали создавать последовательные опасные моменты. Хотя голкипер Диогу Кошта сумел отразить мощный удар Матео Ковачича, спустя две минуты Иван Перишич открыл счет в воротах Португалии. Точный удар опытного вингера вывел хорватов вперед — 1:0.

Героизм Роналду и Рамоша

Отставшая в счете Португалия усилила давление. После того как Ренату Вейга был сбит в штрафной площади, арбитр назначил пенальти. Подошедший к точке Криштиану Роналду не ошибся и восстановил равновесие. Этот гол был очень важен для португальской звезды с психологической точки зрения. После этого тренер Роберто Мартинес решил заменить Роналду на Гонсалу Рамоша.

На исходе встречи Рафаэль Леау выполнил великолепный навес с правого фланга. Вышедший на замену Гонсалу Рамош высоко выпрыгнул между двумя защитниками и точным ударом головой отправил мяч в сетку, принеся своей команде победный гол. В этой ситуации хорватский вратарь оказался бессилен.

Последние секунды матча превратились в настоящую драму. Сборная Хорватии, казалось, сумела сравнять счет, однако после проверки VAR было установлено, что Марио Пашалич находился в офсайде при передаче мяча Йошко Гвардиолу. В итоге гол был отменен, и Португалия сохранила тяжелую победу. Теперь команду Мартинеса в плей-офф ждет серьезное испытание в матче против Испании.