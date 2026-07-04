Лисандро Мартинес признался, что думал о завершении карьеры из-за тяжёлой травмы

Ведущий защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Лисандро Мартинес откровенно рассказал о трудном периоде, когда будущее в футболе оказалось под вопросом. Футболист сообщил, что из-за затяжных травм и душевного упадка серьёзно задумывался о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

28-летний центральный защитник получил тяжёлую травму передних крестообразных связок колена в матче Английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Эта травма надолго вывела его из строя, а процесс реабилитации оказался гораздо сложнее, чем ожидалось. По словам футболиста, именно тогда он был морально истощён и находился на грани полного ухода из большого футбола.

Семейное счастье и душевное восстановление

Мартинес подчеркнул, что рождение его дочери Ауроры стало важнейшим поворотным моментом в его жизни. Он признался, что если бы ребёнок не родился именно в этот трудный период, он, возможно, сегодня не бегал бы по зелёному газону. Рождение дочери дало ему не только новую мотивацию, но и душевные силы, необходимые для восстановления после тяжёлой травмы.

«Когда я думаю о том, что произошло с моей травмой, мне хочется плакать. Если бы в момент травмы не родилась моя дочь, играл бы я сегодня здесь или нет — не знаю. А сегодня я забил гол на чемпионате мира», — поделился своими чувствами футболист после матча между Аргентиной и Кабо-Верде.

Супруга Лисандро Мартинеса Мури Лопес Бенитес также отметила в социальных сетях, насколько важным для семьи стало рождение ребёнка. По её словам, Аурора принесла в их жизнь новый смысл и помогла футболисту вернуть уверенность в себе. Этот процесс заключался не только в физических тренировках, но и в душевном спокойствии и взаимной любви.

Возвращение на поле и новые триумфы

В настоящее время Лисандро Мартинес вновь набирает свою лучшую спортивную форму. В составе сборной Аргентины в важном матче, прошедшем в Майами, он не только уверенно действовал в обороне, но и забил гол, а также отдал голевую передачу. Это вновь доказало, что его невозможно заменить как для «Манчестер Юнайтед», так и для национальной сборной.

Возвращение Мартинеса на поле радует и узбекских футбольных болельщиков, ведь благодаря своему бойцовскому характеру он получил прозвище «Мясник» и считается одним из сильнейших защитников мира. Его история может стать настоящим примером для многих спортсменов, получивших травмы.

Подводя итог, можно сказать, что этот кризисный период в карьере Лисандро Мартинеса остался позади благодаря поддержке семьи. Теперь он готов демонстрировать свой высочайший уровень в новом сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» и помогать команде завоёвывать трофеи.