Ювентус ва Пари Сен-Жермен трансфер бозорида фаол музокаралар олиб бормоқда

·40·Спорт
Ювентус ва Пари Сен-Жермен трансфер бозорида фаол музокаралар олиб бормоқда
Қисқача

Ювентус ва Пари Сен-Жермен ёзги трансфер мавсумида Зион Suzuki ҳамда Жонатан Девид бўйича музокараларни фаоллаштирмоқда. PSJ Парма дарвозабони Зион Suzuki трансфери учун деярли келишувга эришган, бироқ унинг Парижда қолиши ёки ижара асосида бошқа жамоага ўтиши ҳозирча номаълум. Ювентус Suzuki ижара асосида юборилган тақдирда курашга қўшилиши мумкин, аммо клуб бу борада якуний қарорга келмаган.

Италиянинг Ювентус ҳамда Франциянинг Пари Сен-Жермен клублари ёзги трансфер мавсумида ўзаро алоқаларни янада фаоллаштириши кутилмоқда. Томонлар ўртасидаги музокаралар фақатгина дарвозабон масаласи билан чекланиб қолмай, ҳужум чизиғини кучайтиришга қаратилган бошқа муҳим келишувларни ҳам ўз ичига олиши мумкин. Бу ҳақда таниқли спорт журналисти Фабрисио Романо ҳамда Корриере делло Sport нашри хабар берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Париж клуби Парма дарвозабони Зион Suzuki трансфери борасида деярли келишувга эришган. Қиймати 35 миллион евро атрофида баҳоланаётган япониялик посбоннинг келажаги ҳозирча тўлиқ ҳал этилмаган. У Парижда қолиб, бошқа бир дарвозабон кетиши ортидан асосий таркиб учун курашиши ёки тажриба орттириш учун ижара асосида бошқа жамоага ўтиши мумкин.

Турин клубининг қадамлари

Зион Suzuki ижара асосида юборилган тақдирда, Ювентус бу курашга қўшилиши эҳтимоли йўқ эмас. Бироқ туринликлар ҳали бу борада якуний қарорга келишмагани айтилмоқда. Пари Сен-Жермен раҳбарияти эса Италия клубидан дарвозабон масаласида аниқ жавоб кутмоқда.

Икки гранд жамоа ўртасидаги музокаралар фақатгина дарвозабонлар билан чекланиб қолмаяпти. Корриере делло Sport маълумотига кўра, клублар ўртасидаги илиқ муносабатлар ҳужумчи Жонатан Девид трансферига ҳам йўл очиши мумкин. Ювентус янги ҳужумчини жамоага жалб этиш учун молиявий маблағ топиш мақсадида канадалик форвардни сотиш вариантини кўриб чиқмоқда.

Жонатан Девид атрофидаги вазият

Пари Сен-Жермен бу борада энг реал даъвогарлардан бири бўлиши мумкин, чунки Франция чемпиони Гонсалу Ramуш кетганидан кейин ҳужум чизиғини кучайтиришга муҳтож. PSJ спорт директори Луи Кампуш Жонатан Девидни яхши танишлиги ва уни аввал Лиллга олиб келгани бу трансфер эҳтимолини янада оширади. Мутахассис футболчини жамоага жалб этишни фаол қўллаб-қувватламоқда.

Ҳозирча битимнинг аниқ шакли қандай бўлиши номаълумлигича қолмоқда. Ювентус канадалик футболчининг трансфер ҳуқуқини 20 миллиондан 30 миллион еврогача баҳоламоқда ва уни тўғридан-тўғри сотишни афзал кўради. Шу билан бирга, футболчини ижара асосида бериш имконияти ҳам бутунлай рад этилмаяпти.

GOAL.com хабарига кўра, Зион Suzuki ва Жонатан Девид трансферлари келгусида Ювентус ҳамда Пари Сен-Жермен ўртасидаги йирик музокараларнинг асосий қисмига айланиши кутилмоқда. Ушбу икки битимнинг тақдири ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларида ҳал бўлиши прогноз қилинмоқда.

ЮвентусПари Сен-ЖерменЖонатан ДевидЗион SuzukiТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинJeff Bezos Ливерпул клубида улуш сотиб олиши мумкинБугун, 17:16Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқМанчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқБугун, 16:37Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)