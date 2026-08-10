Ювентус ва Пари Сен-Жермен трансфер бозорида фаол музокаралар олиб бормоқда
Ювентус ва Пари Сен-Жермен ёзги трансфер мавсумида Зион Suzuki ҳамда Жонатан Девид бўйича музокараларни фаоллаштирмоқда. PSJ Парма дарвозабони Зион Suzuki трансфери учун деярли келишувга эришган, бироқ унинг Парижда қолиши ёки ижара асосида бошқа жамоага ўтиши ҳозирча номаълум. Ювентус Suzuki ижара асосида юборилган тақдирда курашга қўшилиши мумкин, аммо клуб бу борада якуний қарорга келмаган.
Италиянинг Ювентус ҳамда Франциянинг Пари Сен-Жермен клублари ёзги трансфер мавсумида ўзаро алоқаларни янада фаоллаштириши кутилмоқда. Томонлар ўртасидаги музокаралар фақатгина дарвозабон масаласи билан чекланиб қолмай, ҳужум чизиғини кучайтиришга қаратилган бошқа муҳим келишувларни ҳам ўз ичига олиши мумкин. Бу ҳақда таниқли спорт журналисти Фабрисио Романо ҳамда Корриере делло Sport нашри хабар берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, Париж клуби Парма дарвозабони Зион Suzuki трансфери борасида деярли келишувга эришган. Қиймати 35 миллион евро атрофида баҳоланаётган япониялик посбоннинг келажаги ҳозирча тўлиқ ҳал этилмаган. У Парижда қолиб, бошқа бир дарвозабон кетиши ортидан асосий таркиб учун курашиши ёки тажриба орттириш учун ижара асосида бошқа жамоага ўтиши мумкин.
Турин клубининг қадамлариЗион Suzuki ижара асосида юборилган тақдирда, Ювентус бу курашга қўшилиши эҳтимоли йўқ эмас. Бироқ туринликлар ҳали бу борада якуний қарорга келишмагани айтилмоқда. Пари Сен-Жермен раҳбарияти эса Италия клубидан дарвозабон масаласида аниқ жавоб кутмоқда.
Икки гранд жамоа ўртасидаги музокаралар фақатгина дарвозабонлар билан чекланиб қолмаяпти. Корриере делло Sport маълумотига кўра, клублар ўртасидаги илиқ муносабатлар ҳужумчи Жонатан Девид трансферига ҳам йўл очиши мумкин. Ювентус янги ҳужумчини жамоага жалб этиш учун молиявий маблағ топиш мақсадида канадалик форвардни сотиш вариантини кўриб чиқмоқда.
Жонатан Девид атрофидаги вазиятПари Сен-Жермен бу борада энг реал даъвогарлардан бири бўлиши мумкин, чунки Франция чемпиони Гонсалу Ramуш кетганидан кейин ҳужум чизиғини кучайтиришга муҳтож. PSJ спорт директори Луи Кампуш Жонатан Девидни яхши танишлиги ва уни аввал Лиллга олиб келгани бу трансфер эҳтимолини янада оширади. Мутахассис футболчини жамоага жалб этишни фаол қўллаб-қувватламоқда.
Ҳозирча битимнинг аниқ шакли қандай бўлиши номаълумлигича қолмоқда. Ювентус канадалик футболчининг трансфер ҳуқуқини 20 миллиондан 30 миллион еврогача баҳоламоқда ва уни тўғридан-тўғри сотишни афзал кўради. Шу билан бирга, футболчини ижара асосида бериш имконияти ҳам бутунлай рад этилмаяпти.
GOAL.com хабарига кўра, Зион Suzuki ва Жонатан Девид трансферлари келгусида Ювентус ҳамда Пари Сен-Жермен ўртасидаги йирик музокараларнинг асосий қисмига айланиши кутилмоқда. Ушбу икки битимнинг тақдири ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларида ҳал бўлиши прогноз қилинмоқда.
…