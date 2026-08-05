Муҳаммад Салоҳ трансфери: мисрлик ҳужумчи Trabzonspor клубини танладими

·32·Спорт
Муҳаммад Салоҳ трансфери: мисрлик ҳужумчи Trabzonspor клубини танладими
Қисқача

Trabzonspor Муҳаммад Салоҳ трансфери бўйича барча рақибларини ортда қолдириб, музокаралар бошланганини расман еълон қилди ва футболчининг Туркияга учиб келиб, трансферни якунлаши учун аниқ сана белгилади. Ливерпулни тарк етган мисрлик ҳужумчи учун Beşiktaş, Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳад ва Ал-Дирияҳ ҳамда Испаниянинг Атлетико Мадрид клублари ҳам қизиқиш билдирган.

Жаҳон чемпионатидан кейинги даврда футбол оламидаги энг шов-шувли трансфер сагаларидан бири ўз ниҳоясига етиб бормоқда. Ливерпулни тарк этган мисрлик ҳужумчи Муҳаммад Салоҳнинг келажаги бўлиб ўтган музокаралардан сўнг ниҳоят ойдинлашди ва унинг номи бир нечта нуфузли жамоалар қаторида тилга олинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, футболчининг трансфери учун кураш нафақат Испания ва Саудия Арабистони, балки Туркия клублари ўртасида ҳам кескин кечган. Дастлаб трансфер пойгасида Туркиянинг бошқа бир гиганти Beşiktaş асосий даъвогар сифатида кўрилган эди.

Beşiktaş билан музокараларнинг муваффақиятсиз якунланиши

Музокаралар дастлаб жуда ижобий босқичга етиб, ҳатто футболчининг майдонда қайси рақамда ҳаракатланиши (11-рақам), шартнома қиймати ва келгусидаги реклама кампаниялари учун суратга олиш ишлари ҳам муҳокама қилинган эди. Бу эса Истанбул клубида трансфер муваффақиятли якунланишига бўлган улкан ишончни кўрсатарди.

Бироқ вақт ўтиши билан молиявий бандлар ҳамда футболчининг агенти Ramи Аббоснинг роли борасидаги келишмовчиликлар сабабли музокаралар тўхтаб қолди. Ҳал қилувчи паллада келишув тўхтагач, рақиб жамоалар вазиятдан унумли фойдаланишга ҳаракат қила бошлади.

Саудия Арабистони ва бошқа вариантлар

Beşiktaş билан музокаралар берк кўчага кириб қолгач, Саудия Арабистони клублари фаоллашди. Хусусан, Ал-Иттиҳад жамоаси мисрлик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлади. Шунингдек, Ал-Дирияҳ ҳамда Испаниянинг Атлетико Мадрид клублари ҳам трансфер бўйича ўз қизиқишларини билдирганди.

Шунга қарамай, Туркиянинг Trabzonspor клуби барча рақобатчиларни ортда қолдириб, музокаралар бошланганини расман эълон қилди ва футболчининг Туркияга учиб келиб, трансферни якунлаши учун аниқ сана белгиланди.

Энди асосий савол шундан иборатки, Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonspor вариантини танлаши қанчалик тўғри қарор бўлди? Буни вақт кўрсатади, бироқ трансфер бозори тарихидаги бу қизиқарли бурилиш футбол жамоатчилигининг диққат марказида қолишда давом этмоқда.

Муҳаммад СалоҳTrabzonsporТрансферФутболЛиверпул
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиАрсенал Бруно Гимарайс трансфери бўйича Нюкасл билан келишдиБугун, 14:3815-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи борБугун, 14:22Андерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиАндерс Лимпар Микел Артетанинг Арсеналлдаги келажаги ҳақида фикр билдирдиБугун, 14:15Арсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаАрсенал Бруно Гимараес трансферига яқинлашмоқдаБугун, 14:15Инфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиИнфантино босимда: Блаттер ФИФА раҳбарлиги учун аёл номзодни айтдиБугун, 14:13Муҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаМуҳаммад Салоҳ Туркияга келди: Трабзонда тарихий имзо кутилмоқдаБугун, 14:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда