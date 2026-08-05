Муҳаммад Салоҳ трансфери: мисрлик ҳужумчи Trabzonspor клубини танладими
Trabzonspor Муҳаммад Салоҳ трансфери бўйича барча рақибларини ортда қолдириб, музокаралар бошланганини расман еълон қилди ва футболчининг Туркияга учиб келиб, трансферни якунлаши учун аниқ сана белгилади. Ливерпулни тарк етган мисрлик ҳужумчи учун Beşiktaş, Саудия Арабистонининг Ал-Иттиҳад ва Ал-Дирияҳ ҳамда Испаниянинг Атлетико Мадрид клублари ҳам қизиқиш билдирган.
Жаҳон чемпионатидан кейинги даврда футбол оламидаги энг шов-шувли трансфер сагаларидан бири ўз ниҳоясига етиб бормоқда. Ливерпулни тарк этган мисрлик ҳужумчи Муҳаммад Салоҳнинг келажаги бўлиб ўтган музокаралардан сўнг ниҳоят ойдинлашди ва унинг номи бир нечта нуфузли жамоалар қаторида тилга олинди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, футболчининг трансфери учун кураш нафақат Испания ва Саудия Арабистони, балки Туркия клублари ўртасида ҳам кескин кечган. Дастлаб трансфер пойгасида Туркиянинг бошқа бир гиганти Beşiktaş асосий даъвогар сифатида кўрилган эди.
Beşiktaş билан музокараларнинг муваффақиятсиз якунланишиМузокаралар дастлаб жуда ижобий босқичга етиб, ҳатто футболчининг майдонда қайси рақамда ҳаракатланиши (11-рақам), шартнома қиймати ва келгусидаги реклама кампаниялари учун суратга олиш ишлари ҳам муҳокама қилинган эди. Бу эса Истанбул клубида трансфер муваффақиятли якунланишига бўлган улкан ишончни кўрсатарди.
Бироқ вақт ўтиши билан молиявий бандлар ҳамда футболчининг агенти Ramи Аббоснинг роли борасидаги келишмовчиликлар сабабли музокаралар тўхтаб қолди. Ҳал қилувчи паллада келишув тўхтагач, рақиб жамоалар вазиятдан унумли фойдаланишга ҳаракат қила бошлади.
Саудия Арабистони ва бошқа вариантларBeşiktaş билан музокаралар берк кўчага кириб қолгач, Саудия Арабистони клублари фаоллашди. Хусусан, Ал-Иттиҳад жамоаси мисрлик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат бошлади. Шунингдек, Ал-Дирияҳ ҳамда Испаниянинг Атлетико Мадрид клублари ҳам трансфер бўйича ўз қизиқишларини билдирганди.
Шунга қарамай, Туркиянинг Trabzonspor клуби барча рақобатчиларни ортда қолдириб, музокаралар бошланганини расман эълон қилди ва футболчининг Туркияга учиб келиб, трансферни якунлаши учун аниқ сана белгиланди.
Энди асосий савол шундан иборатки, Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonspor вариантини танлаши қанчалик тўғри қарор бўлди? Буни вақт кўрсатади, бироқ трансфер бозори тарихидаги бу қизиқарли бурилиш футбол жамоатчилигининг диққат марказида қолишда давом этмоқда.
…