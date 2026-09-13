Джахонгир Орозов отыграл 90 минут: «Рубин» возвращается с поля ЦСКА с важным очком

·39·Спорт
Джахонгир Орозов отыграл 90 минут: «Рубин» возвращается с поля ЦСКА с важным очком

В рамках 8-го тура Российской Премьер-лиги в Москве состоялось одно из центральных и крайне принципиальных противостояний. Один из грандов страны ЦСКА принимал на своем поле казанский «Рубин». Находящийся в центре внимания узбекистанских любителей футбола наш молодой и перспективный защитник Джахонгир Орозов вышел в стартовом составе казанцев и провел на поле надежную и самоотверженную игру от свистка до свистка — все 90 минут. Матч, начавшийся с быстрого гола, скандального удаления уже на 15-й минуте и спасительного мяча во втором тайме, завершился боевой ничьей со счетом 1:1. Этот результат позволил казанцам вернуться из московского выезда с ценным очком. Что же произошло на поле, почему «армейцы» остались в меньшинстве и как действия нашего соотечественника Орозова в обороне помогли команде?

Гол на 8-й минуте и шок на 15-й: ЦСКА остался вдесятером

На «ВЭБ Арене» в Москве встреча с первых же минут изобиловала острыми событиями:

  • Быстрый удар Облякова: Уже на 8-й минуте матча Иван Обляков проявил расторопность, выведя хозяев вперед и обеспечив ЦСКА стартовое преимущество;

  • Удаление Матеуса Рейса: Спустя всего 7 минут после гола, на 15-й минуте, игрок «армейцев» Матеус Рейс за грубость получил прямую красную карточку;

  • Тяжелое положение ЦСКА: Москвичам, вынужденным провести оставшиеся почти 75 минут матча в меньшинстве, пришлось в основном уйти в оборону и отражать натиск соперника.

Баланс от Арройи и давление «Рубина»

Получившие численное преимущество казанцы полностью завладели инициативой:

  • Спасительный гол на 58-й минуте: После непрерывных атак на 58-й минуте второго тайма Арройя точно пробил по воротам соперника и восстановил равновесие (1:1);

  • Штурм за победу: В оставшиеся минуты гости создали череду опасных моментов в поисках победного мяча, однако самоотверженность вратаря и защитников ЦСКА позволила удержать ничейный счет.

Джахонгир Орозов провел на поле все 90 минут: железная дисциплина в защите

Для молодого узбекистанского таланта этот матч стал серьезным испытанием и очередным уроком мастерства:

  • Надежные действия: Орозов на протяжении всей встречи действовал предельно хладнокровно при ликвидации быстрых контратак ЦСКА, в верховых единоборствах и позиционной обороне;

  • Борьба на последних минутах: В самый разгар матча, на 90+2-й минуте, Джахонгир был наказан желтой карточкой за срыв атаки соперника;

  • Состав «Рубина» (полный): Ставер, Лобов (Самошников, 46), Тесленко, Вуячич (Мальдонадо, 87), Джахонгир Орозов, Розиков, Арройя, Ходжа, Иву, Джукич, Сиве (Моторин, 74).

Ситуация в турнирной таблице: ЦСКА в тройке лидеров, «Рубин» на пути к стабильности

Боевая мировая в Москве пополнила очковые запасы обеих команд:

  • «Рубин» на 8-м месте: Казанский клуб после этого трудного выезда довел количество своих очков до 11 и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ;

  • ЦСКА в топ-3: Добившиеся ничьей «армейцы», большую часть матча игравшие в меньшинстве, с 16 очками идут на 3-м месте в турнирной таблице;

  • Прогресс Орозова: Регулярные выступления Джахонгира Орозова по 90 минут в матчах против грандов уровня РПЛ служат важным фундаментом для того, чтобы в будущем он стал одним из главных оплотов обороны национальной сборной Узбекистана.

Надежная и хладнокровная игра Джахонгира Орозова в московском выезде заслуживает похвалы как со стороны российских специалистов, так и узбекских болельщиков.

А как вы считаете, сможет ли Джахонгир Орозов в этом сезоне закрепиться в составе «Рубина» и стать одним из лучших молодых защитников чемпионата России? Заслуживал ли «Рубин» вырвать победу после удаления у ЦСКА уже на 15-й минуте? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом игры узбекского легионера со всеми любителями футбола и друзьями!

ЦСКА МоскваРубин КазаньДжахонгир ОрозовРоссийская Премьер-лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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