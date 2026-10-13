Старый знакомый вернулся на помощь: потерявшая успехи «Осасуна» вернула Аррасате

·41·Спорт
Старый знакомый вернулся на помощь: потерявшая успехи «Осасуна» вернула Аррасате

Руководство клуба «Осасуна», неудачно начавшего текущий сезон в чемпионате Испании, незамедлительно произвело серьезные перестановки в тренерском штабе. Из-за неудовлетворительных результатов Луис Рамис был отправлен в отставку, а на пост главного тренера вернулся бывший наставник команды Хагоба Аррасате.

Памплонский клуб официально объявил о возвращении баскского специалиста и заключил с ним долгосрочное соглашение.

Второй этап и проект до 2029 года

Возвращение Аррасате в Памплону возрождает новые надежды для клуба:

  • Долгосрочное доверие: Новый трудовой договор с Хагобой Аррасате рассчитан до 30 июня 2029 года;

  • Второй этап: Для баскского специалиста это второй этап работы в «Осасуне», ранее он уже провел с командой успешные годы;

  • Задача выхода из кризиса: На тренера возложена задача незамедлительно стабилизировать игру команды и отдалить ее от опасной зоны в турнирной таблице.

Турнирное положение «Осасуны» и следующее испытание

Текущее положение клуба и детали предстоящего матча:

  • Место в таблице: На данный момент памплонский клуб занимает лишь 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании;

  • Следующий поединок: Первым испытанием для Хагоба Аррасате после возвращения станет матч против клуба «Расинг» из Сантандера, который пройдет в воскресенье, 18 октября.

Болельщики «Осасуны» надеются, что возвращение хорошо знакомого им наставника придаст команде второе дыхание и улучшит результаты.

ФК ОсасунаХагоба АррасатеФК ПамплонаЧемпионат Испании
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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