ПСЖ и «Арсенал» споткнулись: тяжёлый вечер для фаворитов

Предсезонные испытания европейских клубов завершились неожиданными результатами. ПСЖ пропустил три безответных мяча от представителя второго дивизиона Испании «Мальорки», а «Арсенал» в Дублине уступил «Бетису» со счётом 1:3.

В третьем заметном матче дня «Наполи» победил «Осасуну» со счётом 2:1 и одержал очередную победу перед стартом нового сезона.

«Мальорка» наказала ПСЖ тремя голами

Парижане приехали в гости к «Мальорке» в рамках 48-го турнира «Трофео Сьюдад-де-Пальма». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

Зито Лувумбу открыл счёт в первом тайме. Вскоре Ян Вирхили увеличил преимущество, а в начале второй половины Антонио Райльо ударом головой фактически решил исход встречи.

«Мальорка» готовится начать новый сезон в Ла Лиге 2 — втором дивизионе Испании. Несмотря на это, команда продемонстрировала явное превосходство над одним из действующих европейских грандов благодаря организованной обороне и быстрым атакам.

ПСЖ приехал на этот матч не в оптимальном составе. Несколько игроков сборных ещё не вернулись из отпусков, и с первых минут вышли только Матвей Сафонов и Хвича Кварацхелия из числа основных футболистов. Кварацхелия был самым активным игроком парижан, однако взломать оборону хозяев не смог.

Результат показал, что сейчас уровень готовности «Мальорки» выше. Для ПСЖ поражение со счётом 0:3 стало серьёзным предупреждением о физическом состоянии команды и балансе состава перед началом официального сезона.

«Бетис» сломил «Арсенал» в первом тайме

Товарищеский матч между «Арсеналом» и «Бетисом» прошёл на стадионе «Авива» в Дублине, столице Ирландии. Испанский клуб активно начал встречу и уже к 26-й минуте получил преимущество в два мяча.

Родриго Рикельме открыл счёт после розыгрыша углового. Нельсон Деосса забил второй гол «Бетиса» мощным дальним ударом.

Пьеро Инкапье ударом головой, казалось, вернул «Арсенал» в игру. Однако до перерыва Пабло Форнальс вновь поразил ворота лондонцев — 1:3. Во втором тайме команды провели множество замен, но счёт не изменился.

Микель Артета дал отдых нескольким основным футболистам, а также проверил новичков и кандидатов из запаса. Тем не менее «Арсенал» был жёстко наказан за ошибки в обороне и потери мяча в опасных зонах.

«Бетис» почти максимально использовал моменты в первом тайме. Команда Мануэля Пеллегрини действовала организованно в обороне и хладнокровно в атаке, одержав одну из важнейших побед на предсезонной подготовке.

«Наполи» сохранил преимущество

Матч «Наполи» — «Осасуна» в Кастель-ди-Сангро прошёл в относительно равной борьбе. Испанская команда с первых минут использовала высокий прессинг и не позволяла сопернику свободно распоряжаться мячом.

Однако «Наполи» открыл счёт после активных действий Леонардо Спинаццолы на фланге. Атаку точным ударом завершил Маттео Политано.

Во втором тайме Лоренцо Лукка увеличил преимущество итальянцев до двух мячей. Нападающий «Осасуны» Анте Будимир реализовал пенальти и сократил отставание, но сравнять счёт испанцы не смогли.

Несмотря на поражение, «Осасуна» достойно сыграла против сильного соперника. «Наполи» эффективно использовал созданные моменты и на протяжении большей части встречи контролировал результат.

Результаты товарищеских матчей

«Арсенал» — «Бетис» — 1:3

Голы: Инкапье — Рикельме, Деосса, Форнальс.

«Мальорка» — ПСЖ — 3:0

Голы: Лувумбу, Вирхили, Райльо.

«Наполи» — «Осасуна» — 2:1

Голы: Политано, Лукка — Будимир.

Что означают эти результаты?

В предсезонных матчах физическое состояние игроков, новые тактические задачи и конкуренция за место в составе важнее счёта. Поэтому рано делать выводы обо всём сезоне по одному поражению.

Однако матчи ПСЖ и «Арсенала» наглядно показали одну проблему: серьёзные изменения в составе и разница в уровне готовности могут привести к тяжёлым последствиям даже в играх с не самыми сильными соперниками.

Для «Мальорки» и «Бетиса» эти победы стали большим психологическим импульсом перед новым сезоном. ПСЖ и «Арсеналу» необходимо сократить количество ошибок в обороне до начала официальных матчей. У «Наполи» есть результат, однако задача сохранять преимущество на протяжении всех 90 минут по-прежнему актуальна. Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!