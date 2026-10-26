Севилья — Осасуна: составы и текстовая трансляция

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Севилья — Осасуна: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: СевильяОсасуна. Начало матча: 27 октября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Севилья»: 1. Влаходимос О., 6. Агуме Л., 5. Кастрин, 20. Коррейя Ф., 21. Эджуке Ч., 24. Фофана Ю., 2. Иглесиас Х., 16. Ромеро И., 4. Салас К., 19. Стассен Л., 17. Суасо Г.

Запасные «Севилья»: 14. Буэно М., 15. Кардосо Ф., 22. Кармона Х. А., 3. Диас Х., 13. Фран, 7. Гонсалес А., 18. Гуриди Х., 8. Кочорашвили Г., 10. Пеке, 12. Санганте А., 9. Уре Р., 11. Варгас Р.

Главный тренер «Севилья»: Гарсия Л.

Стартовый состав «Осасуна»: 13. Фернандес А., 22. Бойомо Ф., 23. Бретонес А., 17. Будимир А., 24. Катена А., 21. Дубасин Х., 14. Гарсия Р., 16. Гомес М., 7. Монкайола Х., 19. Розье В., 6. Торро Л.

Запасные «Осасуна»: 27. Аргибиде И., 11. Барха К., 26. Эчегойен М., 9. Гарсия Р., 1. Эррера С., 18. Моро Р., 8. Муньос И., 29. Осамбела А., 31. Рафа, 15. Рико Д., 35. Сантос У., 48. Йебоа Р.

Главный тренер «Осасуна»: Аррасате Х.

Прямая трансляция1-0 LIVE
35
Игроки «Севильи» контролируют мяч и перепасовываются короткими передачами. Они ждут появления свободных зон в обороне соперника.
29🟨
Алехандро Катена (Осасуна) получил желтую карточку за грубую игру. Это было заслуженное предупреждение.
29
Алехандро Катена (Осасуна) придержал соперника за футболку, и Мигель Ортис зафиксировал фол. Севилья исполнит штрафной удар.
26
Судья дал свисток из-за грубого фола Кастрина (Севилья). Осасуна исполнит штрафной удар.
241-0
Гол! Исаак Ромеро («Севилья») продемонстрировал великолепную технику, пробив в касание из-за пределов штрафной площади, и мяч влетел в ворота рикошетом от левой штанги. Счет 1:0.
20
Кастри (Севилья) допустил грубую ошибку, и Мигель Ортис дал свисток. Осасуна получает право на штрафной удар.
20
Феликс Коррея (Севилья) выполнил подачу в штрафную, но Айтор Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
19
40:60 – текущее владение мячом.
19
Осасуна контролирует темп игры с помощью точных коротких передач.
15
Мои Гомес (Осасуна) получил точный пас у линии штрафной, но пробил неудачно — мяч пролетел выше перекладины. Очень плохой удар! Мяч покинул поле, будет удар от ворот Севильи.
13
Мой Гомес (Осасуна) оказался за спинами защитников, но боковой арбитр зафиксировал офсайд, и главный судья остановил игру.
11
Исаак Ромеро («Севилья») отобрал мяч у соперника и бурно отреагировал на свисток Мигеля Ортиса о нарушении правил. Назначен штрафной удар в пользу «Осасуны» у боковой линии.
10
Осасуна демонстрирует отличный контроль и точные передачи в центре поля.
7
Феликс Коррея (Севилья) принял передачу с фланга и имел отличный шанс, но его удар с шести метров прошел в нескольких дюймах от левой штанги. Мяч ушел за пределы поля, Осасуна выполнит удар от ворот.
5
Флавьен Бойомо (Осасуна) выпрыгнул после углового, но пробил головой с близкого расстояния намного выше ворот. Мяч ушел за пределы поля, будет удар от ворот Севильи.
4
Осасуна получила право на угловой удар.
4
Анте Будимир (Осасуна) отлично обработал мяч и ворвался в свободную зону в штрафной, но удар не получился. Осасуна заработала угловой. Главный арбитр и его помощник указали на угловой флажок.
1
Ничего себе, сегодняшний матч начинается прямо сейчас.
01:03
Осасуна начинает игру.
01:00
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Мигель Ортис.
01:00
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
01:00
Здравствуйте и добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию предстоящего матча. Мы постараемся максимально точно передать вам события на поле. Приятного просмотра.
СевильяОсасунаЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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