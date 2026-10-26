Севилья — Осасуна: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Севилья — Осасуна. Начало матча: 27 октября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Севилья»: 1. Влаходимос О., 6. Агуме Л., 5. Кастрин, 20. Коррейя Ф., 21. Эджуке Ч., 24. Фофана Ю., 2. Иглесиас Х., 16. Ромеро И., 4. Салас К., 19. Стассен Л., 17. Суасо Г.

Запасные «Севилья»: 14. Буэно М., 15. Кардосо Ф., 22. Кармона Х. А., 3. Диас Х., 13. Фран, 7. Гонсалес А., 18. Гуриди Х., 8. Кочорашвили Г., 10. Пеке, 12. Санганте А., 9. Уре Р., 11. Варгас Р.

Главный тренер «Севилья»: Гарсия Л.

Стартовый состав «Осасуна»: 13. Фернандес А., 22. Бойомо Ф., 23. Бретонес А., 17. Будимир А., 24. Катена А., 21. Дубасин Х., 14. Гарсия Р., 16. Гомес М., 7. Монкайола Х., 19. Розье В., 6. Торро Л.

Запасные «Осасуна»: 27. Аргибиде И., 11. Барха К., 26. Эчегойен М., 9. Гарсия Р., 1. Эррера С., 18. Моро Р., 8. Муньос И., 29. Осамбела А., 31. Рафа, 15. Рико Д., 35. Сантос У., 48. Йебоа Р.

Главный тренер «Осасуна»: Аррасате Х.