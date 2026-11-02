Депортиво Ла-Корунья — Осасуна: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Депортиво Ла-Корунья — Осасуна. Начало матча: 3 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Депортиво Ла-Корунья»: 13. Роман Л., 2. Альтимира А., 15. Лоурейро М., 20. Хименес Х. (капитан), 12. Куальята Г., 11. Мелья Д., 16. Аматуччи Л., 21. Сориано М., 10. Эрнандес И., 19. Лусими Крус, 32. Нсонго Б.

Запасные «Депортиво Ла-Корунья»: 17. Анхелиньо, 18. Асп Х., 7. Обамеянг П., 37. Каррильо Н., 3. Комас А., 25. Фернандес А., 23. Наварро Х., 4. Нуби Л., 14. Родригес Р., 33. Санчес К., 24. Траоре А., 8. Вильярес Яньес Д.

Главный тренер «Депортиво Ла-Корунья»: Идальго А.

Стартовый состав «Осасуна»: 1. Эррера С., 19. Розье В., 22. Бойомо Ф., 24. Катена А., 23. Бретонес А., 7. Монкайола Х. (капитан), 8. Муньос И., 16. Гомес М., 18. Моро Р., 17. Будимир А., 21. Дубасин Х.

Запасные «Осасуна»: 27. Аргибиде И., 11. Барха К., 26. Эчегойен М., 13. Фернандес А., 14. Гарсия Р., 9. Гарсия Р., 29. Осамбела А., 31. Рафа, 15. Рико Д., 35. Сантос У., 6. Торро Л., 48. Йебоа Р.

Главный тренер «Осасуна»: Аррасате Х.