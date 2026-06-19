Официально: «Ливерпуль» объявил о трансфере испанского таланта

·32·Спорт
Официально: «Ливерпуль» объявил о трансфере испанского таланта

Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» совершил свой первый крупный шаг в летнее трансферное окно. Мерсисайдцы официально объявили о подписании долгосрочного контракта с перспективным нападающим сборной Испании и клуба «Осасуна» Виктором Муносом.

Примечательно, что в настоящее время на полях США, Канады и Мексики в разгаре борьба за звание чемпиона мира. 22-летний талант прошел медицинский осмотр для своего нового клуба именно за океаном — в штате Теннесси (США), где базируется сборная Испании, готовящаяся к Мундиалю.

Основные цифры и данные трансфера

Показатель

Детали

Футболист

Виктор Мунос (Испания)

Возраст

22 года

Стоимость трансфера

40 миллионов евро

Тип контракта

Долгосрочный

Бывший клуб

«Осасуна» (Испания)

Миллионы и процент от трансфера, которые получит «Реал Мадрид»

Благодаря этому трансферу мадридский «Реал» также получит значительную финансовую выгоду. По сообщениям инсайдеров, ровно половина от стоимости трансфера в 40 миллионов евро — 20 миллионов евро — поступит в казну «королевского клуба».

Дело в том, что Виктор Мунос является воспитанником академии «Реал Мадрид». Мадридцы имели право обратного выкупа своего воспитанника, однако руководство клуба решило не пользоваться этой возможностью и предпочло получить 50-процентную долю от трансфера.

Как Мунос попал в поле зрения грандов?

Нападающий, перешедший в начале прошлого сезона из второй команды «Реала» в состав представителя Ла Лиги «Осасуна», за короткое время стал одним из самых ярких открытий чемпионата Испании. Его дебютный сезон в высшем дивизионе прошел по-настоящему незабываемо.

Статистика Виктора Муноса в «Осасуне» за прошлый сезон:

34 матча (вышел на поле в рамках Ла Лиги)

6 голов забито в ворота соперников

2 голевые передачи (ассиста)

Именно благодаря этой результативности и уверенной игре на поле 22-летний футболист попал в поле зрения главного тренера сборной Испании и сумел занять место в расширенном составе на ЧМ-2026.

Итоговый вывод спортивных обозревателей:

«Ливерпуль» совершил очень умный и перспективный трансфер на будущее. Скорость, дриблинг и хладнокровие Виктора Муноса, несомненно, помогут ему быстро адаптироваться к стремительному футболу Премьер-лиги. «Энфилд» с большим волнением ждет новую звезду!

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ЛиверпульВиктор МуносОсасунаРеал МадридИспания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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