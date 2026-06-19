Официально: «Ливерпуль» объявил о трансфере испанского таланта
Действующий чемпион Англии «Ливерпуль» совершил свой первый крупный шаг в летнее трансферное окно. Мерсисайдцы официально объявили о подписании долгосрочного контракта с перспективным нападающим сборной Испании и клуба «Осасуна» Виктором Муносом.
Примечательно, что в настоящее время на полях США, Канады и Мексики в разгаре борьба за звание чемпиона мира. 22-летний талант прошел медицинский осмотр для своего нового клуба именно за океаном — в штате Теннесси (США), где базируется сборная Испании, готовящаяся к Мундиалю.
Основные цифры и данные трансфера
Показатель
Детали
Футболист
Виктор Мунос (Испания)
Возраст
22 года
Стоимость трансфера
40 миллионов евро
Тип контракта
Долгосрочный
Бывший клуб
«Осасуна» (Испания)
Миллионы и процент от трансфера, которые получит «Реал Мадрид»
Благодаря этому трансферу мадридский «Реал» также получит значительную финансовую выгоду. По сообщениям инсайдеров, ровно половина от стоимости трансфера в 40 миллионов евро — 20 миллионов евро — поступит в казну «королевского клуба».
Дело в том, что Виктор Мунос является воспитанником академии «Реал Мадрид». Мадридцы имели право обратного выкупа своего воспитанника, однако руководство клуба решило не пользоваться этой возможностью и предпочло получить 50-процентную долю от трансфера.
Как Мунос попал в поле зрения грандов?
Нападающий, перешедший в начале прошлого сезона из второй команды «Реала» в состав представителя Ла Лиги «Осасуна», за короткое время стал одним из самых ярких открытий чемпионата Испании. Его дебютный сезон в высшем дивизионе прошел по-настоящему незабываемо.
Статистика Виктора Муноса в «Осасуне» за прошлый сезон:
• 34 матча (вышел на поле в рамках Ла Лиги)
• 6 голов забито в ворота соперников
• 2 голевые передачи (ассиста)
Именно благодаря этой результативности и уверенной игре на поле 22-летний футболист попал в поле зрения главного тренера сборной Испании и сумел занять место в расширенном составе на ЧМ-2026.
Итоговый вывод спортивных обозревателей:
«Ливерпуль» совершил очень умный и перспективный трансфер на будущее. Скорость, дриблинг и хладнокровие Виктора Муноса, несомненно, помогут ему быстро адаптироваться к стремительному футболу Премьер-лиги. «Энфилд» с большим волнением ждет новую звезду!
Следите за последними официальными новостями трансферного рынка и дневниками чемпионата мира вместе с нами!
…