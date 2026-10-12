«Осасуна» отправила в отставку главного тренера Луиса Мигеля Рамиса

В испанской Ла Лиге зафиксирована первая серьезная отставка сезона. Руководство памплонской «Осасуны» официально объявило о досрочном расторжении контракта с главным тренером Луисом Мигелем Рамисом. Согласно сообщению на официальном сайте клуба, испанский специалист покинул свой пост вместе со всем тренерским штабом.

Работа специалиста в Памплоне, пришедшего у руля команды лишь во время летнего перерыва, оказалась значительно короче, чем ожидалось.

Причина отставки: 8 очков в 8 турах и опасная зона

К принятию жесткого решения руководством «Осасуны» привели неудовлетворительные результаты в чемпионате:

Неудачный старт в сезоне: Под руководством Рамиса команда провела в рамках Ла Лиги в общей сложности 8 матчей, из которых одержала лишь 2 победы , 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения ;

Тревожная ситуация в турнирной таблице: Имея в активе 8 очков, памплонский клуб располагается в нижней части турнирной таблицы — на 16-й строчке и находится на опасном расстоянии от зоны вылета.

Дальнейший путь опытного специалиста

54-летний Луис Мигель Рамис имеет большой тренерский опыт в испанском футболе:

Предыдущие команды: В свое время специалист возглавлял клубы «Бургос», «Эспаньол», «Тенерифе», «Альбасете», «Альмерия»;

Работа в системе мадридцев: Он начал свой тренерский путь в академии «Реала», а также руководил командой «королевского клуба» возрастом до 19 лет и молодежным клубом «Реал Кастилья».

Официальная реакция клуба и новое назначение

Руководство «Осасуны» поблагодарило Рамиса и его помощников за непродолжительное сотрудничество и пожелало им удачи в дальнейшей карьере. Также пресс-служба клуба сообщила, что имя нового главного тренера будет официально объявлено в ближайшие дни.