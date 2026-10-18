Осасуна — Расинг Сантандер: составы и текстовая трансляция

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Осасуна — Расинг Сантандер: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: ОсасунаРасинг Сантандер. Начало матча: 18 октября, 17:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Осасуна»: 13. Фернандес А., 22. Бойомо Ф., 23. Бретонес А., 17. Будимир А., 24. Катена А., 21. Дубасин Х., 14. Гарсия Р., 16. Гомес М., 7. Монкайола Х., 8. Муньос И., 19. Розье В.

Запасные «Осасуна»: 27. Аргибиде И., 11. Барха К., 26. Эчегойен М., 9. Гарсия Р., 1. Эррера С., 18. Моро Р., 29. Осамбела А., 31. Рафа, 15. Рико Д., 35. Сантос У., 6. Торро Л., 48. Йебоа Р.

Главный тренер «Осасуна»: Аррасате Х.

Стартовый состав «Расинг Сантандер»: 13. Агирресабала Х., 8. Алмейда А., 24. Белосян Ж., 20. Каналес С., 2. Мантилья А., 23. Мартин И., 18. Прати М., 5. Рамон П., 17. Салинас Х., 10. Висенте И., 21. Забири Я.

Запасные «Расинг Сантандер»: 9. Арана Х., 15. Гарсия П., 16. Гонсалес Ф., 14. Гейе М., 7. Гулиашвили Г., 31. Хименес А., 19. Луке И., 3. Мартин А., 11. Мартин А., 22. Педро Фелипе, 6. Сайнс-Маса И., 12. Вильялибре А.

Главный тренер «Расинг Сантандер»: Лопес Х.

Прямая трансляция1-0 LIVE
1719
Хороший вынос от защитника означает, что Расинг Сантандер ничего не извлек из этого углового.
31
Какая великолепная возможность упущена! Рубен Гарсия («Осасуна») принял точную передачу в штрафной площади, но его удар головой пришелся мимо ворот.
30
Грубая игра со стороны Рубена Гарсии (Осасуна). Судья зафиксировал фол и дал свисток.
29
Иньиго Висенте (Расинг Сантандер) выполнил опасный прострел в штрафную, но защитники соперника заблокировали мяч.
28🟨
Хуан Мартинес показал желтую карточку Валентину Розье («Осасуна») за грубую игру.
24
Хорхе Салинас (Расинг Сантандер) попадает в офсайд. У него было свободное пространство за спинами защитников, но он стартовал слишком рано.
21
Осасуна - Расинг Сантандер. Счет: 1-0. Жануэль Белосиан (Расинг Сантандер) чувствует себя лучше после тревожного момента, связанного с травмой.
18
Жануэль Белосян (Расинг Сантандер) получил травму и лежит на поле, арбитр остановил игру для оказания медицинской помощи.
18
Подача Расинг Сантандера с углового была уверенно прервана Айтором Фернандесом (Осасуна).
18
После поданного Расингом Сантандер штрафного удара со средней дистанции мяч заблокировал один из защитников. Расинг Сантандер получил право на угловой.
14
Расинг Сантандер не извлек пользы из углового, Айтор Фернандес (Осасуна) в прыжке завладел мячом.
14
Андре Алмейда (Расинг Сантандер) пробил из-за пределов штрафной, но удар получился крайне неточным, и мяч улетел далеко выше перекладины.
13
Анте Будимир («Осасуна») отлично замкнул передачу и нанес сложный удар по центру ворот, но вратарь сыграл надежно и отвёл угрозу.
12
Хулен Агирресабала продемонстрировал отличное чтение игры, опередив Хонатана Дубасина («Осасуна») после опасной передачи из-за пределов штрафной.
91-0
Гол! Анте Будимир (Осасуна) уверенно реализовал пенальти в левый нижний угол, без шансов для вратаря Хулена Агирресабалы!
9
Анте Будимир («Осасуна») берет на себя ответственность и уже устанавливает мяч.
8🎯
Арбитр Хуан Мартинес после проверки ВАР не изменил своего решения. В ворота «Осасуны» назначен ПЕНАЛЬТИ!
7VAR
Радость игроков Осасуны была недолгой, так как арбитр сообщил, что пенальти будет проверен с помощью VAR. Надеемся, этот процесс займет не много времени.
6🎯
Жануэль Белосян (Расинг Сантандер) жёстко поборолся, и Хуан Мартинес зафиксировал фол. Пенальти в ворота Осасуны! Практически все игроки гостей окружили арбитра и спорят. Однако решение принято и изменению не подлежит.
6🟨
Альваро Мантилья («Расинг Сантандер») продолжал спорить с арбитром, терпение Хуана Мартинеса наконец лопнуло, и он показал ему желтую карточку.
5VAR
Решение VAR объявлено. Гол «Осасуны» отменен из-за офсайда в начале атаки.
4VAR
Стоп! Судья сигнализирует, что хочет пересмотреть гол «Осасуны» с помощью VAR. Возможно, проверяется офсайд в начале атаки.
3
Алехандро Катена («Осасуна») нанес удар головой с очень близкого расстояния в сторону левой штанги, но Хулен Агирресабала совершил великолепный сейв и отразил мяч.
3
Осасуна подает угловой.
31-0
Гол! Хонатан Дубасин («Осасуна») первым успел к отскочившему в штрафной мячу и мощным ударом поразил ворота. Счет: 1:0.
1
Хонатан Дубасин («Осасуна») в офсайде, боковой судья поднимает флажок, а главный дает свисток.
1
Судья дал свисток, и матч начался.
17:00
Матч начинает «Осасуна».
17:00
Хуан Мартинес назначен главным арбитром на этот матч.
17:00
С подробностями этого матча и стартовыми составами обеих команд вы можете ознакомиться здесь.
17:00
Добро пожаловать на текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в письменном виде. Желаем вам приятного просмотра.
ОсасунаРасинг СантандерЛа Лига
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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