Осасуна — Расинг Сантандер: составы и текстовая трансляция

Ла Лига: Осасуна — Расинг Сантандер. Начало матча: 18 октября, 17:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Осасуна»: 13. Фернандес А., 22. Бойомо Ф., 23. Бретонес А., 17. Будимир А., 24. Катена А., 21. Дубасин Х., 14. Гарсия Р., 16. Гомес М., 7. Монкайола Х., 8. Муньос И., 19. Розье В.

Запасные «Осасуна»: 27. Аргибиде И., 11. Барха К., 26. Эчегойен М., 9. Гарсия Р., 1. Эррера С., 18. Моро Р., 29. Осамбела А., 31. Рафа, 15. Рико Д., 35. Сантос У., 6. Торро Л., 48. Йебоа Р.

Главный тренер «Осасуна»: Аррасате Х.

Стартовый состав «Расинг Сантандер»: 13. Агирресабала Х., 8. Алмейда А., 24. Белосян Ж., 20. Каналес С., 2. Мантилья А., 23. Мартин И., 18. Прати М., 5. Рамон П., 17. Салинас Х., 10. Висенте И., 21. Забири Я.

Запасные «Расинг Сантандер»: 9. Арана Х., 15. Гарсия П., 16. Гонсалес Ф., 14. Гейе М., 7. Гулиашвили Г., 31. Хименес А., 19. Луке И., 3. Мартин А., 11. Мартин А., 22. Педро Фелипе, 6. Сайнс-Маса И., 12. Вильялибре А.

Главный тренер «Расинг Сантандер»: Лопес Х.