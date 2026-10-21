Бавария — Арсенал: составы и текстовая трансляция
Лига чемпионов: Бавария — Арсенал. Начало матча: 22 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Бавария»: 1. Нойер М. (капитан), 8. Бишоф Т., 19. Дэвис А., 7. Гнабри С., 9. Кейн Г., 3. Ким Мин Джэ, 27. Лаймер К., 45. Павлович А., 34. Сайбари И., 44. Станишич Й., 2. Упамекано Д.
Запасные «Бавария»: 46. Биндер Т., 23. Боэ С., 11. Браун Н., 14. Диас Л., 21. Ито Х., 42. Карл Л., 39. Сапоко Ндиайе Б., 4. Та Дж., 26. Ульрайх С., 40. Урбиг Й.
Главный тренер «Бавария»: Компани В.
Стартовый состав «Арсенал»: 1. Райя Д., 39. Бруно Гимараэс, 33. Калафьори Р., 6. Габриэл, 29. Хаверц К., 15. Конса Э., 20. Мадуэке Н., 8. Эдегор М. (капитан), 41. Райс Д., 7. Сака Б., 12. Тимбер Ю.
Запасные «Арсенал»: 13. Аррисабалага К., 56. Дауман М., 10. Эзе Э., 14. Дьёкереш В., 49. Льюис-Скелли М., 23. Мерино М., 30. Мелье И., 3. Москера К., 4. Уайт Б., 36. Субименди М.
Главный тренер «Арсенал»: Артета М.
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