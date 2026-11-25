Лига чемпионов: Лилль — Бавария. Начало матча: 26 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лилль»: 1. Озер Б., 38. Гоффи М., 3. Нгой Н., 4. Александро, 24. Вердонк К., 17. Мукау Н., 6. Бенталеб Н., 21. Андре Б. (капитан), 8. Мбаппе Э., 18. Уэда А., 10. Харальдссон Х.

Запасные «Лилль»: 7. Баква Д., 26. Коссье И., 35. Дьяун С., 12. Гилл О., 9. Жиру О., 14. Кьергор М., 19. Онал Б., 15. Перро Р., 28. Перрен Г., 11. Сахрауи О., 50. Сажу Т., 2. Срданович Л.

Главный тренер «Лилль»: Анчелотти Д.

Стартовый состав «Бавария»: 40. Урбиг Й., 44. Станишич Й., 2. Упамекано Д., 3. Ким Мин Джэ, 21. Ито Х., 6. Киммих Й. (капитан), 45. Павлович А., 27. Лаймер К., 8. Бишоф Т., 11. Браун Н., 42. Карл Л.

Запасные «Бавария»: 46. Биндер Т., 23. Боэ С., 36. Коджо-Эвора Н., 14. Диас Л., 10. Мусиала Д., 38. Подар-Стюбе Д., 39. Сапоко Ндиайе Б., 4. Та Дж., 26. Ульрайх С.

Главный тренер «Бавария»: Компани В.