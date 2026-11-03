Атлетико Мадрид — Бавария: составы и текстовая трансляция

·46·Спорт
Атлетико Мадрид — Бавария: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Атлетико Мадрид — Бавария. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Атлетико Мадрид»: 13. Облак Я. (капитан), 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 8. Барриос П., 22. Гримальдо А., 17. Ганцко Д., 24. Ле Норман Р., 14. Льоренте М., 18. Пубиль М., 20. Симеоне Дж., 9. Сёрлот А.

Запасные «Атлетико Мадрид»: 46. Кастильо Х., 15. Дэвид Дж., 27. Домингес Х., 26. Уэсо Р., 6. Коке, 7. Ли Кан Ин, 11. Лукман А., 30. Мартинес Д., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 3. Варгас О.

Главный тренер «Атлетико Мадрид»: Симеоне Д.

Стартовый состав «Бавария»: 1. Нойер М. (капитан), 8. Бишоф Т., 19. Дэвис А., 9. Кейн Г., 42. Карл Л., 6. Киммих Й., 27. Лаймер К., 17. Олисе М., 44. Станишич Й., 4. Та Дж., 2. Упамекано Д.

Запасные «Бавария»: 46. Биндер Т., 23. Боэ С., 11. Браун Н., 47. Дайбер Д., 21. Ито Х., 3. Ким Мин Джэ, 45. Павлович А., 26. Ульрайх С., 40. Урбиг Й.

Главный тренер «Бавария»: Дэнкс А.

Прямая трансляция LIVE
11
Мяч был поднят вверх, Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид) не смог его обработать, и мяч попал в руку, судья зафиксировал нарушение.
11
Джошуа Киммих (Бавария Мюнхен) навесил в штрафную, но защитники соперника выбили мяч из опасной зоны.
10
Майкл Олисе (Бавария Мюнхен) ворвался в штрафную, но не нашел свободного пространства для удара.
4
Конрад Лаймер (Бавария Мюнхен) выполнил передачу в штрафную, но его попытка была пресечена, и мяч выбит.
2
Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид) пробил по воротам, но удар оказался неточным, и мяч прошел рядом с правой штангой.
1
Первый тайм начался.
01:01
Матч начинает Атлетико Мадрид.
01:00
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:00
Франсуа Летексье назначен главным арбитром сегодняшнего матча, он постарается отсудить справедливо и без ошибок.
01:00
Стартовые составы уже объявлены, вы можете ознакомиться с ними в разделе составов.
01:00
Здравствуйте и добро пожаловать в нашу текстовую онлайн-трансляцию! Мы будем оперативно сообщать вам обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
Атлетико МадридБаварияЛига чемпионов
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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