Атлетико Мадрид — Бавария: составы и текстовая трансляция

Лига чемпионов: Атлетико Мадрид — Бавария. Начало матча: 4 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Атлетико Мадрид»: 13. Облак Я. (капитан), 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 8. Барриос П., 22. Гримальдо А., 17. Ганцко Д., 24. Ле Норман Р., 14. Льоренте М., 18. Пубиль М., 20. Симеоне Дж., 9. Сёрлот А.

Запасные «Атлетико Мадрид»: 46. Кастильо Х., 15. Дэвид Дж., 27. Домингес Х., 26. Уэсо Р., 6. Коке, 7. Ли Кан Ин, 11. Лукман А., 30. Мартинес Д., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 3. Варгас О.

Главный тренер «Атлетико Мадрид»: Симеоне Д.

Стартовый состав «Бавария»: 1. Нойер М. (капитан), 8. Бишоф Т., 19. Дэвис А., 9. Кейн Г., 42. Карл Л., 6. Киммих Й., 27. Лаймер К., 17. Олисе М., 44. Станишич Й., 4. Та Дж., 2. Упамекано Д.

Запасные «Бавария»: 46. Биндер Т., 23. Боэ С., 11. Браун Н., 47. Дайбер Д., 21. Ито Х., 3. Ким Мин Джэ, 45. Павлович А., 26. Ульрайх С., 40. Урбиг Й.

Главный тренер «Бавария»: Дэнкс А.