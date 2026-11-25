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90 Матч окончен. Счет: Арсенал 1:1 Дортмунд

90+5 Матч окончен. Арсенал - Дортмунд. Счет: 1-1.

90+3 Эберечи Эзе (Арсенал) нанес мощный удар по воротам, но один из защитников заблокировал его попытку.

90+2 Мартин Эдегор (Арсенал) подал угловой, но защитники легко выбили мяч.

90+2 Деклан Райс (Арсенал) подал угловой, но вратарь в прыжке забрал мяч. Мяч ушел за пределы поля. Назначен угловой для Арсенала.

90+1 Пьеро Инкапиэ (Арсенал) навесил в штрафную в поисках партнера, но защитники справились. Арсенал заработал угловой. Они стягивают большие силы в штрафную площадь.

90 К основному времени матча добавлено минимум 4 минуты.

90 Константинос Каретсас (Дортмунд) принял мяч с фланга, поднял голову и пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в защитника и отскочил в безопасное место.

89 Нико Ковач решил заменить Жоана Гаду, вместо него на поле вышел Филиппо Мане («Боруссия» Дортмунд).

88 Габриэл (Арсенал) нарушил правила, и Маурицио Мариани немедленно назначил штрафной удар. Дортмунд исполнит стандарт.

87 Замена. Микель Мерино (Арсенал) вышел на поле вместо Виктора Дьёкереша.

87 Эзри Конса (Арсенал) наказан за нарушение правил. Маурицио Мариани все видел и дал свисток.

84 Деклан Райс (Арсенал) получил точный пас в штрафной и мощно пробил по воротам, но мяч попал в левую штангу. Это мог быть потрясающий гол, не повезло.

83 Защитники начеку, они прервали опасный прострел Юлиана Рюэрсона (Дортмунд).

81 Грегор Кобель (Дортмунд) получил легкую травму, но, похоже, сможет продолжить игру.

80 Игра временно остановлена, Грегор Кобель (Дортмунд) получил травму, на поле выходят врачи.

80 Пьеро Инкапиэ (Арсенал) замкнул подачу со штрафного во вратарской, но его удар заблокировал защитник, после чего мяч, летевший в сетку, угодил в правую штангу.

79 Мяч взмыл вверх, Марсель Забитцер (Дортмунд) не смог его обработать и сыграл рукой, судья зафиксировал нарушение. Арсенал исполнит штрафной удар.

78 Феликс Нмеча (Дортмунд) нарушил правила, Маурицио Мариани дал свисток и зафиксировал фол.

77 Арсенал получает шанс забить с углового.

75 Мяч был направлен в сторону Виктора Гёкереша, стоявшего у шестиметровой линии штрафной Арсенала. Он выиграл верховую борьбу, но пробил головой мимо правой штанги. Мяч ушел за пределы поля, от ворот Дортмунда.

74 Юрриен Тимбер (Арсенал) принял отличную передачу и вышел на ударную позицию, но один из защитников успел накрыть мяч и устранил угрозу.

73 Замена. Джоб Беллингем покинул поле, Марсель Забитцер (Дортмунд) вышел на замену.

73 Нони Мадуэке (Арсенал) был очень близок к голу! Он принял мяч у линии штрафной и пробил, но мяч прошел рядом с правой штангой. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Дортмунда введет его в игру.

71 Мартин Эдегор выполнил отличный пас в центр штрафной, момент заслуживал лучшего завершения, но Виктор Дьёкереш (Арсенал) пробил слабо мимо правой штанги. Мяч покинул поле, вратарь Дортмунда введет его в игру.

70 Нони Мадуэке (Арсенал) принял отличную передачу в штрафной и получил голевой момент. Он пробил, но один из защитников мастерски заблокировал мяч.

69 Мартин Эдегор (Арсенал) подал угловой, но защитник перехватил мяч.

69 Мяч прилетел в центр штрафной к Эберечи Эзе (Арсенал), он пробил вверх, но защитник блестяще заблокировал удар. Арсенал подаст угловой.

68 Боковой судья поднял флаг, и главный арбитр дал свисток. Джоб Беллингем (Дортмунд) забил гол, но он был отменен из-за офсайда.

68 Юлиан Рьерсон (Дортмунд) ворвался в штрафную, принял передачу и пробил низом в левый угол. Кепа Аррисабалага был начеку и совершил отличный сейв.

67 Виктор Гёкереш (Арсенал) вступил в жесткую борьбу с соперником, и судья зафиксировал фол, дав свисток.

65 Микель Артета решил провести замену. Бруно Гимарайнш (Арсенал) вышел на поле вместо Майлза Льюис-Скелли.

65 Замена. Юрриен Тимбер (Арсенал) получил сигнал от судьи и готов выйти на поле, Бен Уайт покидает игру.

65 Судья остановил игру, будет замена: Христос Тзолис покидает поле, Эберечи Эзе (Арсенал) выходит на замену.

64 Замена в матче. Фабио Силва покидает поле, вместо него выходит Серу Гирасси (Дортмунд).

64 Нико Ковач решил провести замену. Константинос Каретсас выходит на поле вместо Максимилиана Байера.

64 Какая ошибка! Мяч после углового дошел до никем не прикрытого Эзри Консы (Арсенал), ворота были почти пусты, но он промахнулся головой, и мяч прошел рядом с левой штангой. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Дортмунда введет его в игру.

63 Деклан Райс (Арсенал) готовится исполнить угловой удар в штрафную площадь.

63 Христос Цолис (Арсенал) попытался отдать пас из-за пределов штрафной, но защитники соперника быстро среагировали и прервали атаку. Судья указал на угловой. Арсенал получает шанс создать опасность у ворот соперника.

62 Не лучший удар. Бен Уайт (Арсенал) пробил слёта из-за пределов штрафной, но мяч улетел высоко над перекладиной. От ворот, введет голкипер Дортмунда.

61 Джоуи Веерман (Дортмунд) выполнил точную передачу в штрафную на Фабио Силву, но тот не успел к мячу. Мяч ушел за пределы поля, назначен удар от ворот Арсенала.

60 Пьеро Инкапиэ (Арсенал) недоволен собой: он вышел в хорошую позицию, но не смог сделать точную передачу. Мяч ушел за пределы поля, Дортмунд вводит аут.

58 Пьеро Инкапиэ (Арсенал) упустил отличный шанс. Он пытался добить мяч головой в левый угол, но Грегор Кобель в прыжке спас ворота.

58 Виктор Гёкереш (Арсенал) принял мяч в штрафной и пробил, но защитник совершил отличный блок.

57 Мартин Эдегор (Арсенал) исполнил штрафной удар, но первый же защитник отбил мяч.

57 Жоан Гаду (Дортмунд) сфолил на сопернике. Арсенал исполнит штрафной удар у боковой линии.

55 1-1 Жоан Гаду в отличной позиции для удара, но он заметил партнера и отдал пас. Максимилиан Байер (Дортмунд) мастерски принял мяч и точно пробил в нижний правый угол, сравняв счет 1:1.

54 Жулиан Рьерсон (Дортмунд) нарушил правила. Маурицио Мариани остановил игру и принимает решение.

53 Отличный возврат! Мартин Эдегор (Арсенал) получил отличный короткий пас и вышел на ударную позицию в штрафной, но защитник отобрал у него мяч.

52 Джоб Беллингем (Дортмунд) принял точную передачу и пробил из-за пределов штрафной. Кепа Аррисабалага легко забрал мяч, летевший по центру ворот.

51 Мяч ушел за пределы поля, и Дортмунд исполнит угловой.

50 Нони Мадуэке (Арсенал) обыграл защитника на углу штрафной и пробил по воротам, но промахнулся, и мяч прошел далеко от левой штанги. Мяч покинул поле, вратарь Дортмунда введет его в игру.

49 Джоуи Веерман (Дортмунд) создал пространство и мощно пробил со средней дистанции, но мяч пролетел над перекладиной. Мяч покинул поле, от ворот Арсенала.

48 Даниэль Свенссон (Дортмунд) пытался найти Максимилиана Байера, но вложил в передачу слишком много силы.

46 Судья дал свисток о начале второго тайма.

45+1 Маурицио Мариани дал свисток, завершив первый тайм.

45 Феликс Нмеча (Дортмунд) пробил головой после углового, но не попал в створ, мяч пролетел над перекладиной. От ворот Арсенала.

45 Даниэль Свенссон («Дортмунд») прорвался к угловому флажку и навесил в штрафную площадь.

45 Полумомент! Жоан Гаду (Дортмунд) прострелил в штрафную, но Кепа Аррисабалага среагировал и спас команду. Дортмунд подаст угловой.

43 Мартин Эдегор (Арсенал) слишком рано рванул вперед и оказался в офсайде в момент передачи партнера.

41 Отличный проход Нони Мадуэке, он вывел Виктора Гёкереша (Арсенал) вперед. Нападающий решил пробить издали, но мяч улетел намного выше перекладины. Мяч покинул поле, и вратарь Дортмунда введет его в игру.

39 Даниэль Свенссон (Дортмунд) подал угловой, но не нашел партнеров. Защитник сыграл на опережение и отвел угрозу. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Арсенала введет его в игру.

39 Юлиан Рьерсон (Дортмунд) пытался сделать передачу, но она была заблокирована. Дортмунд заработал угловой.

37 Кристос Тзолис (Арсенал) неудачно пробил по мячу. Он нанес удар с лета с дальней дистанции, но мяч улетел на трибуны. Мяч покинул пределы поля, от ворот Дортмунда.

36 Мартин Эдегор (Арсенал) подал угловой, защитники соперника выбили мяч.

36 Виктор Гёкереш (Арсенал) быстро среагировал на отскок и пробил из-за пределов штрафной, но мяч застрял в гуще игроков. Арсенал подаст угловой. Судья указал на угловой флажок.

35 Деклан Райс («Арсенал») разыграл угловой коротким пасом.

35 Деклан Райс (Арсенал) прорвался сквозь защитников и вышел на ударную позицию, но его попытка была заблокирована. Боковой судья назначил угловой, Арсенал будет его исполнять.

34 Джулиан Рьерсон (Дортмунд) попал в офсайд в момент начала забега.

33 Деклан Райс (Арсенал) принял мяч и не стал долго думать. Он мощно пробил издали, мяч пролетел в сантиметрах от перекладины. Мяч ушел за пределы поля, вратарь Дортмунда введет его в игру.

32 Нико Шлоттербек (Дортмунд) нарушил правила, и Маурицио Мариани зафиксировал фол.

32 Длинная передача Жоана Гаду (Дортмунд) оказалась неточной и не дошла до партнеров.

30 Максимилиан Байер (Дортмунд) убежал за спину последнему защитнику, но оказался в офсайде.

29 Юлиан Рьерсон (Дортмунд) выполнил подачу с углового в центр, но Кепа Аррисабалага прочитал игру и забрал мяч.

28 Невезение! Даниэль Свенссон (Дортмунд) отлично принял передачу и мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в защитника и был выбит. Мяч ушел за пределы поля. Дортмунд получил право на угловой.

26 Маурицио Мариани дал свисток, Майлз Льюис-Скелли (Арсенал) наказан за нарушение.

26 9:4 — общее количество ударов обеих команд. Взглянем на статистику: удары в створ 3:0.

25 Кепа Аррисабалага продемонстрировал умение читать игру, вовремя выйдя из ворот и прервав опасную передачу на Максимилиана Байера (Дортмунд) за пределами штрафной.

24 Юлиан Рьерсон отдал пас Феликсу Нмеча (Дортмунд), но тот пробил неточно из-за пределов штрафной, мяч пролетел выше перекладины. Мяч покинул поле, вратарь Арсенала введет его в игру.

22 Мяч выбит после углового в исполнении Даниела Свенссона (Дортмунд).

22 Юлиан Рьерсон (Дортмунд) совершил сольный проход, но защитник соперника помешал ему создать момент. Судья назначил угловой в пользу Дортмунда.

21 Опасный прострел в штрафную едва не замкнул Христос Цолис (Арсенал), но защитник вовремя вмешался и отвел угрозу.

20 Фабио Силва (Дортмунд) принял мяч у линии штрафной и слёту пробил значительно выше ворот. Мяч ушел за пределы поля, от ворот Арсенала.

18 Фабио Силва (Дортмунд) попал в офсайд, и после поднятого флажка бокового судьи главный арбитр остановил игру.

18 Максимилиан Байер (Дортмунд) пытался догнать мяч, но передача оказалась слишком сильной. Мяч ушел за пределы поля, и вратарь «Арсенала» введет его в игру.

17 Дортмунд показывает отличный контроль мяча и пасы в центре поля.

16 Мартин Эдегор (Арсенал) выполнил опасный навес с углового, но никто из его партнеров не смог перепрыгнуть защитников.

15 Христос Цолис (Арсенал) жуда катта имкониятни бой берди! У ажойиб яккахон ҳаракатдан сўнг жарима майдончаси ташқарисидан кучли зарба йўллаганида мухлислар аллақачон нишонлашни бошлашган эди. Тўп юқори ўнг бурчак томон йўналди, аммо Грегор Кобель муҳим сейвни амалга оширди! Нони Мадуэке (Арсенал) жарима майдончаси ичида қайтган тўпга биринчи бўлиб етиб келди ва дарвозабонни доғда қолдирадиган пастки ўнг бурчакка тезкор зарба йўллади. Бироқ ҳимоячилардан бири тўпни дарвоза чизиғи устидан қайтариб қолди. Тўп ўйин майдонидан чиқиб кетди. Арсенал бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади.

13 Бен Уайт (Арсенал) навесил в штрафную, но мяч прилетел прямо в руки Грегору Кобелю.

12 Маурицио Мариани дал свисток, так как Фабио Силва (Дортмунд) грубо сыграл в атаке.

11 Виктор Гёкерес (Арсенал) рвется к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.

10 1-0 Виктор Гёкереш (Арсенал) продемонстрировал мастерство. Он блестяще принял передачу от Нони Мадуэке и мощным ударом с дальней дистанции отправил мяч в верхний угол. Счет 1:0.

9 Непроходимая стена! Мартин Эдегор (Арсенал) подготовился к удару из-за пределов штрафной и пробил по воротам, но защитник успешно заблокировал попытку.

9 Фабио Силва (Дортмунд) ворвался в свободную зону и пробил из-за пределов штрафной, но один из защитников заблокировал удар.

8 Арсенал, кажется, находит свою игру и контролирует мяч. Они ждут удобного момента для создания новых голевых возможностей.

7 Бен Уайт (Арсенал) выполнил прострел в штрафную в поисках партнеров, но передача оказалась неточной, и момент был упущен.

6 Нико Шлоттербек (Дортмунд) придержал соперника за футболку, и Маурицио Мариани зафиксировал фол. Арсенал получил право на штрафной, но вряд ли они будут бить напрямую по воротам.

5 Христос Цолис (Арсенал) принял отличную передачу с фланга и вышел на ударную позицию, но защита соперника была начеку, и один из защитников оперативно отобрал мяч, устранив угрозу.

4 Виктор Гёкереш (Арсенал) упустил шанс! После отскока он нанес мощный удар издали. Мяч летел низом по центру, но вратарь совершил сейв.

4 Нони Мадуэке (Арсенал) пытается прорваться вперед, но соперник выбивает мяч.

3 Габриэл (Арсенал) сыграл очень грубо в отборе, и Маурицио Мариани зафиксировал фол, дав свисток.

2 Мяч у линии штрафной удачно отскочил к Христосу Цолису (Арсенал), но его мощный удар прошел выше перекладины. Мяч покинул поле, будет удар от ворот Дортмунда.

2 Христос Цолис (Арсенал) отдал неточный пас. Он пытался доставить мяч в штрафную, но защитники выбили его.

1 Юлиан Рьерсон (Дортмунд) сыграл грубо, судья зафиксировал фол и дал свисток.

1 Первый тайм только что начался.

03:03 Дортмунд начинает игру.

03:03 Маурицио Мариани назначен главным арбитром сегодняшнего матча, он постарается отсудить справедливо и без ошибок.

03:03 Объявлены стартовые составы на этот матч.