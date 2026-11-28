Гамбург — Бавария Мюнхен: текстовая трансляция матча (Бундеслига)
Бундеслига: Гамбург — Бавария Мюнхен. Начало матча: 28 ноября, 19:30 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Гамбург»: 1. Хойер Фернандес Д. (капитан), 5. Аделин М., 33. Борнау С., 27. Дака П., 7. Эль-Уахди З., 11. Грёнбек А., 37. Лемке Л., 17. Омари У., 38. Россинг-Лелесиит А., 44. Вушкович М., 3. Вульф Д.
Главный тренер «Гамбург»: Польцин М.
Стартовый состав «Бавария Мюнхен»: 40. Урбиг Й., 8. Бишоф Т., 23. Боэ С., 36. Коджо-Эвора Н., 42. Карл Л., 6. Киммих Й., 3. Ким Мин Джэ, 45. Павлович А., 39. Сапоко Ндиайе Б., 44. Станишич Й., 4. Та Дж.
Запасные «Бавария Мюнхен»: 9. Ассомо Б., 46. Биндер Т., 11. Браун Н., . Кардосо М., 14. Диас Л., 21. Ито Х., 27. Лаймер К., 26. Ульрайх С., 2. Упамекано Д.
Главный тренер «Бавария Мюнхен»: Компани В.
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