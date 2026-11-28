Бундеслига: Гамбург — Бавария Мюнхен. Начало матча: 28 ноября, 19:30 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Гамбург»: 1. Хойер Фернандес Д. (капитан), 5. Аделин М., 33. Борнау С., 27. Дака П., 7. Эль-Уахди З., 11. Грёнбек А., 37. Лемке Л., 17. Омари У., 38. Россинг-Лелесиит А., 44. Вушкович М., 3. Вульф Д.

Главный тренер «Гамбург»: Польцин М.