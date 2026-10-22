Кауно Жальгирис — Бранн: составы и текстовая трансляция

50
Подача с углового последовала, но Бранн не смог извлечь выгоду из ситуации, так как защитник вынес мяч.
50
Йонас Торсвик (Бранн) сделал передачу в центр, но защитник сыграл внимательно и отвел угрозу. Мяч ушел за пределы поля. У Бранна будет шанс забить после углового.
48
Грачас Сиргедас (ФК Кауно Жалгирис) нанес удар по воротам, но его попытка оказалась крайне неточной, и мяч пролетел далеко от правой штанги.
47
Грачас Сиргедас (ФК Кауно Жалгирис) сфолил, и Павле Илич дал свисток, зафиксировав нарушение.
46🔁
Желько Сопич произвел замену в перерыве. Вивинтас Сливка вышел на поле вместо Ивана Фиолича (ФК Кауно Жальгирис).
46🔁
Для Рокаса Лекиатаса (ФК Кауно Жалгирис) матч окончен. Альдайр Эрнандес выходит на поле во втором тайме.
46🔁
Желько Сопич решил провести замену в перерыве. На поле вышел Леон Крекович, он заменил Лео Рибейро (ФК Кауно Жалгирис).
46⏱
Судья Павел Илич дал свисток к началу второго тайма.
45+3⏱
Первый тайм окончен.
45
Добавлено 2 минуты к матчу.
44
Кауно Жалгирис — Бранн. Счет: 1:3. Общее количество ударов составляет 4:12.
42🟨
Павле Илики показал жёлтую карточку Фабьену Уреге («Кауно Жальгирис») за грубую игру.
41
Жорис Муташи (ФК Кауно Жалгирис) совершил сольный проход, но защитник остановил его, не позволив создать опасный момент.
40⚽1-3
Ноа Холм (Бранн) принял мяч у линии штрафной и великолепным ударом поразил левый угол ворот, продемонстрировав настоящее мастерство!
38
Павле Илич зафиксировал нарушение со стороны Лео Рибейро («Кауно Жалгирис») за излишне агрессивную борьбу за мяч.
37🟨
Лео Рибейро (ФК Кауно Жалгирис) получил желтую карточку за грубый фол.
36🟨
Иван Фиолич (ФК Кауно Жалгирис) получил желтую карточку от судьи Павле Илич за фол против игрока соперника.
36
Павле Иличу надоела грубость Ноа Хольма (Бранн) — свисток арбитра.
35
Кристиан Мани Ингасон («Бранн») грубо сыграл против соперника, зафиксирован фол.
32
Никлас Кастро (Бранн) попытался сделать передачу в центр на партнера по команде, но защитник соперника перехватил мяч и отвел угрозу.
32
Бранн разыграл угловой с близкого расстояния.
31
Йоаким Солтведт (Бранн) нанес мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч. Мяч ушел за пределы поля, назначен угловой. У «Бранна» будет шанс создать опасный момент у ворот соперника.
30
Фабиен Оурега (ФК Кауно Жалгирис) создал для себя свободное пространство и попытался сделать передачу в штрафную. Однако защитник в ключевой момент подставил ногу и вынес мяч.
30
Бранн получил возможность забить с углового, но защитник вынес мяч.
29
Никлас Кастро (Бранн) сделал навес в штрафную, но соперник сумел выбить мяч. Звучит свисток судьи, «Бранн» подаст угловой.
28
Подача в штрафную, Йонас Торсвик (Бранн) бьет головой по воротам, но Томас Сведкаускас совершает потрясающий сейв и спасает команду.
27
Матч: Кауно Жальгирис - Бранн. Счет: 1-2. Владение мячом – 28:72.
25⚽1-2
Йоаким Солтведт выполнил отличный навес в штрафную. Ноа Холм (Бранн) успел к мячу и головой с близкого расстояния пробил рядом с правой штангой, Томас Шведкаускас был бессилен. Он продемонстрировал свое бомбардирское чутье — великолепный удар. Счет 1:2.
22
Йоаким Солтведт (Бранн) принял точную передачу, создал себе пространство у линии штрафной, но его неточный удар прошел намного выше перекладины.
21
Йоаким Солтведт (Бранн) оказался в офсайде!
20
Бранн, кажется, находит свою игру и завладел инициативой. Они выжидают удобный момент для создания новых голевых моментов.
18
Йонас Торсвик («Бранн») отлично принял передачу и упустил шикарный шанс: его удар из пределов штрафной прошел рядом с правой штангой.
16
Иван Фиолич (ФК Кауно Жалгирис) сделал навес в штрафную, но мяч полетел слишком близко к вратарю Симену Нильсену, и тот забрал его.
14
Никлас Кастро («Бранн») пробил слёту из-за пределов штрафной низом по центру ворот, но Томас Сведкаускас был к этому готов и без труда забрал мяч.
12
Лео Рибейро (Кауно Жалгирис) выполняет подачу с углового в штрафную площадь.
12⚽1-1
Ренан Оливейра («Кауно Жалгирис») сыграл очень бдительно во вратарской и необычным образом отправил мяч корпусом за спину вратарю, забив гол. Он сравнял счет — 1:1.
11
Лео Рибейро (ФК Кауно Жалгирис) выполнил подачу в штрафную, но защитник вынес мяч. Мяч ушел за пределы поля. Кауно Жалгирис подаст угловой.
9
Футболисты «Кауно Жалгириса» контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут, пока появятся свободные зоны в обороне.
7⚽0-1
Никлас Кастро (Бранн) обыграл Томаса Сведкаускаса и реализовал пенальти точно по центру ворот!
7
Никлас Кастро («Бранн») берет ответственность на себя и уже устанавливает мяч.
6🎯
Решение ВАР становится известным. Да, это пенальти!
5VAR
Арбитр Павел Илич показал жест VAR и направился к монитору, чтобы проверить наличие пенальти. Посмотрим, что будет!
4
Антон Толордава (ФК Кауно Жалгирис), похоже, сыграл рукой в штрафной площади, но арбитр находился не в лучшей позиции. Давайте посмотрим, какое решение он примет.
3
Якоб Лунги Сёренсен (Бранн) нашел свободное пространство у ворот и пробил головой после подачи со штрафного. Его точный удар шел в левый нижний угол, но Томас Сведкаускас продемонстрировал великолепную реакцию и отразил мяч.
2
Павле Иликич чётко видит эпизод и фиксирует нарушение со стороны Гратаса Сиргедаса (ФК Кауно Жальгирис).
1
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Кауно Жалгирис разводит с центра.
1⏱
Матч только что начался.
21:46
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Кауно Жальгирис разводит с центра.
21:45
Представляем главного арбитра сегодняшнего матча — это Павле Илич.
21:45
В подробностях этого матча перед его началом вы можете ознакомиться с составами команд.
21:45
Всем привет, любители футбола! Мы здесь, чтобы вести текстовую трансляцию этого матча и освещать самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили, так что просто устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь игрой.
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