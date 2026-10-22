Кауно Жальгирис — Бранн: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Кауно Жальгирис — Бранн. Начало матча: 22 октября, 21:45 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Кауно Жальгирис»: 55. Шведкаускас Т., 45. Муташи Ж., 77. Лекиатас Р., 3. Толордава А., 37. Ийобоса Эдокполор Н., 20. Калик А., 70. Урега Ф., 17. Фиолич И., 10. Сиргедас Г. (капитан), 15. Лео Рибейро, 19. Ренан Оливейра.

Запасные «Кауно Жальгирис»: 7. Беншаиб А., 24. Бурба М., 27. Дебелюх Г., 23. Эрнандес А., 8. Карашима Ю., 62. Кастрати Л. ИИ., 9. Крекович Л., 22. Микелионис Д., 47. Поцюс В., 14. Сливка В., 74. Узкурнис А.

Главный тренер «Кауно Жальгирис»: Сопич З.

Стартовый состав «Бранн»: 12. Нильсен С., 15. Торсвик Й., 3. Кнудсен Ф. (капитан), 18. Сёренсен Й., 17. Сольтведт Й., 10. Ингасон К. М., 25. Вассберг Н., 19. Гудмундссон Э., 22. Магнуссон С., 29. Хольм Н., 9. Кастро Н.

Запасные «Бранн»: 2. Корник Л., 20. Драгснес В., 1. Дюнгеланн М., 16. Эриксен К., 11. Финне Б., 43. Хауген Б., 36. Хеллесёй Х. М., 39. Легрейд Й., 23. Педерсен Т., 41. Вильхельмсен А.

Главный тренер «Бранн»: Хорнеланн Э.