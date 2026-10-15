Бранн — Линкольн Ред Импс: составы и текстовая трансляция

·44·Спорт
Бранн — Линкольн Ред Импс: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: БраннЛинкольн Ред Импс. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Бранн»: 12. Нильсен С., 9. Кастро Н., 19. Гудмундссон Э., 10. Ингасон К. М., 21. Касанвирьо Н., 3. Кнудсен Ф. (капитан), 22. Магнуссон С., 23. Педерсен Т., 17. Сольтведт Й., 18. Сёренсен Й., 25. Вассберг Н.

Запасные «Бранн»: 2. Корник Л., 20. Драгснес В., 1. Дюнгеланн М., 16. Эриксен К., 11. Финне Б., 43. Хауген Б., 36. Хеллесёй Х. М., 29. Хольм Н., 39. Легрейд Й., 15. Торсвик Й., 41. Вильхельмсен А.

Главный тренер «Бранн»: Хорнеланн Э.

Стартовый состав «Линкольн Ред Импс»: 13. Хэнкинс Дж., 5. Кардосо Т., 66. Эрстелинг Дж., 18. Гарсия Т., 9. Гомес К., 23. Джо, 8. Манди, 21. Нано, 11. Ромеро Морильо А., 3. Рютьенс К., 22. Торрилья Г. (капитан).

Запасные «Линкольн Ред Импс»: 32. Альварес Ф., 20. Бритто Э., 7. Касчаро Л., 19. Флали Идрисси Я., 27. Хамм М., 2. Джолли Э., 6. Лопеш Б., 10. Мула А., 1. Наусет Сантана, 4. Пинту Н., 44. Толедано М.

Главный тренер «Линкольн Ред Импс»: Павон.

Прямая трансляция LIVE
31
Бранн не смог забить после углового, Джейлан Хэнкинс (Линкольн Ред Импс) в прыжке забрал мяч.
28
Манди (Линкольн Ред Импс) нарушил правила против соперника. Во всяком случае, арбитр Далибор Черны указывает именно на это.
27
Линкольн Ред Импс контролирует темп игры за счет точных коротких передач.
24🟥
Матч между Бранном и Линкольн Ред Импс. Счет: 0-0. Комментарий: Мы стали свидетелями того, как Нерайшо Касанвиржо (Бранн) получил красную карточку.
23
Подача с углового, Йоаким Солтведт (Бранн) ввел мяч в игру, но извлечь пользу из момента не удалось.
21
Йоаким Солтведт (Бранн) грубо сыграл против соперника, но избежал наказания со стороны арбитра.
19
Игроки Бранна контролируют мяч и делают короткие передачи друг другу. Они ждут появления свободных зон в обороне.
15
После стандартного положения в исполнении Бранна один из защитников легко завладел мячом.
14
Йоаким Солтведт (Бранн) подал угловой в штрафную, но защита соперника сыграла надежно и выбила мяч. Мяч ушел за пределы поля, и будет еще один угловой. «Бранн» получает шанс создать опасный момент у ворот соперника.
12
Кристиан Мани Ингасон (Бранн) обыграл защитников и вышел на ударную позицию в штрафной, но его низовой удар по центру ворот отразил Джейлан Хэнкинс.
10
Сэвар Магнуссон (Бранн) высоко выпрыгнул на навес у штрафной, но его удар головой прошёл рядом с правой штангой.
8
Бранн действует великолепно. Игроки контролируют мяч, в основном отдавая передачи в одно касание. Они сейчас диктуют темп игры.
6🟨
Нерайшо Касанвиржо (Бранн) нарушил правила, и судья без колебаний показал ему желтую карточку.
6
«Бранн» сбавил темп игры, перепасовываясь в одно-два касания. Сопернику сейчас очень трудно, беготня без мяча дается им физически тяжело.
3
Бранн разыграл короткий угловой.
3
«Бранн» в данный момент контролирует мяч за счет точных передач и полностью управляет ходом игры.
1
Первый тайм только начался.
00:01
Игроки вышли на поле, и матч вот-вот начнется. Бранн разводит с центра.
00:00
Сегодняшний матч будет обслуживать Далибор Черны.
00:00
В подробностях этого матча вы можете ознакомиться с составами команд перед началом игры.
00:00
Добро пожаловать на текстовую трансляцию сегодняшнего матча. Вы можете следить за всеми важными событиями на поле в текстовом формате. Желаем приятного просмотра.
БраннЛинкольн Ред ИмпсЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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