Бранн — Линкольн Ред Импс: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Бранн — Линкольн Ред Импс. Начало матча: 16 октября, 00:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Бранн»: 12. Нильсен С., 9. Кастро Н., 19. Гудмундссон Э., 10. Ингасон К. М., 21. Касанвирьо Н., 3. Кнудсен Ф. (капитан), 22. Магнуссон С., 23. Педерсен Т., 17. Сольтведт Й., 18. Сёренсен Й., 25. Вассберг Н.

Запасные «Бранн»: 2. Корник Л., 20. Драгснес В., 1. Дюнгеланн М., 16. Эриксен К., 11. Финне Б., 43. Хауген Б., 36. Хеллесёй Х. М., 29. Хольм Н., 39. Легрейд Й., 15. Торсвик Й., 41. Вильхельмсен А.

Главный тренер «Бранн»: Хорнеланн Э.

Стартовый состав «Линкольн Ред Импс»: 13. Хэнкинс Дж., 5. Кардосо Т., 66. Эрстелинг Дж., 18. Гарсия Т., 9. Гомес К., 23. Джо, 8. Манди, 21. Нано, 11. Ромеро Морильо А., 3. Рютьенс К., 22. Торрилья Г. (капитан).

Запасные «Линкольн Ред Импс»: 32. Альварес Ф., 20. Бритто Э., 7. Касчаро Л., 19. Флали Идрисси Я., 27. Хамм М., 2. Джолли Э., 6. Лопеш Б., 10. Мула А., 1. Наусет Сантана, 4. Пинту Н., 44. Толедано М.

Главный тренер «Линкольн Ред Импс»: Павон.