Лугано — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: Лугано — Кауно Жальгирис. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Лугано»: 16. фон Бальмос Д., 6. Пападопулос А., 17. Май Л., 7. Алиоски Э. (капитан), 2. Каримов Б., 14. Кендуси А., 25. Бислими У., 27. дос Сантос Д., 26. Маркес М., 21. Симиньяни Я., 9. Аети А.
Запасные «Лугано»: 91. Беренс К., 18. Биксель Й., 22. Кастро Эспиноса Б. Д., 28. Гебхардт Ф., 8. Гргич А., 4. Келвин Д., 99. Мина Д., 24. Пильстрем Э., 33. Раффа К., 46. Занотти М.
Главный тренер «Лугано»: Крочи-Торти М.
Стартовый состав «Кауно Жальгирис»: 22. Микелионис Д. (капитан), 45. Муташи Ж., 77. Лекиатас Р., 3. Толордава А., 23. Эрнандес А., 37. Ийобоса Эдокполор Н., 7. Беншаиб А., 20. Калик А., 14. Сливка В., 27. Дебелюх Г., 9. Крекович Л.
Запасные «Кауно Жальгирис»: 24. Бурба М., 17. Фиолич И., 8. Карашима Ю., 62. Kastrati L. II., 15. Лео Рибейро, 70. Урега Ф., 47. Поцюс В., 10. Сиргедас Г., 55. Шведкаускас Т., 74. Узкурнис А.
Главный тренер «Кауно Жальгирис»: Сопич З.
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