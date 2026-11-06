Лугано — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляция

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Лугано — Кауно Жальгирис: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Лугано — Кауно Жальгирис. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Лугано»: 16. фон Бальмос Д., 6. Пападопулос А., 17. Май Л., 7. Алиоски Э. (капитан), 2. Каримов Б., 14. Кендуси А., 25. Бислими У., 27. дос Сантос Д., 26. Маркес М., 21. Симиньяни Я., 9. Аети А.

Запасные «Лугано»: 91. Беренс К., 18. Биксель Й., 22. Кастро Эспиноса Б. Д., 28. Гебхардт Ф., 8. Гргич А., 4. Келвин Д., 99. Мина Д., 24. Пильстрем Э., 33. Раффа К., 46. Занотти М.

Главный тренер «Лугано»: Крочи-Торти М.

Стартовый состав «Кауно Жальгирис»: 22. Микелионис Д. (капитан), 45. Муташи Ж., 77. Лекиатас Р., 3. Толордава А., 23. Эрнандес А., 37. Ийобоса Эдокполор Н., 7. Беншаиб А., 20. Калик А., 14. Сливка В., 27. Дебелюх Г., 9. Крекович Л.

Запасные «Кауно Жальгирис»: 24. Бурба М., 17. Фиолич И., 8. Карашима Ю., 62. Kastrati L. II., 15. Лео Рибейро, 70. Урега Ф., 47. Поцюс В., 10. Сиргедас Г., 55. Шведкаускас Т., 74. Узкурнис А.

Главный тренер «Кауно Жальгирис»: Сопич З.

Прямая трансляция3-0 LIVE
41
Угловой удар разыгран Эзжаном Алиоски (Лугано) коротким пасом.
40
Бехруз Каримов (Лугано) выполнил отличный навес в штрафную на Антониоса Пападопулоса. Тот попытался обыграть защитника, но не смог, и мяч ушел за пределы поля. Судья назначил угловой. У «Лугано» будет шанс создать опасность у ворот соперника.
39
Бехруз Каримов («Лугано») совершил сольный проход, но соперник остановил его, не позволив создать опасный момент.
37
Лугано показывает отличную командную игру. Они очень красиво перепасовываются. Великолепные командные действия.
323-0
Даниэл Дос Сантос (Лугано) принял отличный пас от Бехруза Каримова на краю штрафной, первым касанием обработал мяч и точно пробил в правый угол ворот. Счет: 3-0.
32
Бехруз Каримов (Лугано) выполнил подачу в штрафную, но защитник разрядил обстановку.
31
Лугано не смог извлечь выгоду из углового, так как защита соперника сыграла бдительно и устранила угрозу.
30
Даниэл Дос Сантос (Лугано) обыграл защитников и вышел один на один с вратарем, но не смог забить.
28
Лугано разыграл угловой накоротке. Мяч был передан ближайшему партнеру.
24
Это должен был быть гол! Альбиан Аети (Лугано) нанес мощный удар, но мяч попал в перекладину!
242-0
Эзжан Алиоски (Лугано) подобрал отскочивший мяч за пределами штрафной и нанес великолепный удар, после которого мяч от перекладины влетел в ворота.
23
Даниэл Дос Сантос (Лугано) пробил слёта из-за пределов штрафной, но мяч прошел чуть выше перекладины.
22
Бехруз Каримов (Лугано) пытался снабдить мячом Альбиана Аети, но передача оказалась слишком сильной.
20
Даниэл Дос Сантос (Лугано) выполнил точную передачу в штрафную на Албиана Ажети, но тот не успел к мячу.
19
Защитники начеку, они выбили опасный мяч после подачи Эзжана Алиоски (Лугано).
17
Лугано показывает отличную командную игру, контролируя мяч через короткие пасы. Терпение — ключ к тому, чтобы найти брешь в обороне и забить.
13🟨
Эта желтая карточка показана заслуженно. Подкат Энтони Калика (ФК Кауно Жальгирис) был очень грубым, и Игал Фрид без колебаний показал ему желтую карточку.
111-0
Великолепный гол! Янис Симиньяни (Лугано) ворвался в штрафную, принял передачу и отправил мяч в нижний правый угол, вратарь был бессилен!
11
Леон Крекович (ФК Кауно Жалгирис) получил легкое повреждение, но, похоже, сможет продолжить игру.
10
Леон Крекович (ФК Кауно Жалгирис) испытывает боль, судья пригласил врачей для оказания медицинской помощи.
8
Носа Иёбоса Эдокполор (ФК Кауно Жалгирис) первым успел на добивание в штрафной и нанес быстрый низовой удар по центру, мяч прошел под вратарем, но защитник вынес его с самой линии ворот.
7
Передача Габриэля Дебелюха (ФК Кауно Жальгирис) была заблокирована.
5
Эзжан Алиоски (Лугано) был близок к голу. Он оторвался от опекуна и замкнул передачу Албиана Аети, но мяч прошел рядом с правой штангой.
4
Лукас Май (Лугано) пытался добраться до мяча, но задел ноги соперника. Игал Фрид зафиксировал нарушение.
1
Матч начинает Кауно Жальгирис.
1
Игра только что началась.
01:03
Матч начинает Кауно Жальгирис.
01:00
Матч задерживается из-за минуты молчания.
01:00
Игал Фрид назначен главным арбитром сегодняшнего матча, и он постарается отсудить справедливо и без ошибок.
01:00
Теперь мы знаем стартовые составы. Вы можете найти их в деталях этого матча.
01:00
Приветствуем вас в нашей текстовой онлайн-трансляции! Мы будем оперативно сообщать обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
ЛуганоКауно ЖальгирисЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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