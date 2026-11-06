Сент-Трюйден — Бранн: составы и текстовая трансляция
Лига конференций: Сент-Трюйден — Бранн. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).
После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.
Стартовый состав «Сент-Трюйден»: 16. Кокубо Л., 60. Ванвесемаел Р., 5. Танигути С. (капитан), 26. Муслиу В., 23. Пупе Ж., 18. Исиватари Н., 99. Синкава С., 8. Сиссако А., 10. Себауи И., 19. Зёлле Ф., 11. Мбуку Н.
Запасные «Сент-Трюйден»: 71. Араки Р., 9. Баждар С., 31. Бенашур И., 77. Диуф О., 3. Хата Т., 22. Янссенс В., 21. Лендферс М., 38. Мацузава К., 27. Мбамби Ж., 14. Мерлен Р., 7. Муя А., 35. Нгой И.
Главный тренер «Сент-Трюйден»: Де Мейер Ф.
Стартовый состав «Бранн»: 12. Нильсен С., 2. Корник Л., 3. Кнудсен Ф. (капитан), 23. Педерсен Т., 15. Торсвик Й., 10. Ингасон К. М., 21. Касанвирьо Н., 25. Вассберг Н., 14. Матисен У., 29. Хольм Н., 9. Кастро Н.
Запасные «Бранн»: 20. Драгснес В., 1. Дюнгеланн М., 16. Эриксен К., 11. Финне Б., 43. Хауген Б., 36. Хеллесёй Х. М., 39. Легрейд Й., 22. Магнуссон С., 17. Сольтведт Й., 37. Винденес С.
Главный тренер «Бранн»: Хорнеланн Э.
Комментарии 0
…