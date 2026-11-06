Сент-Трюйден — Бранн: составы и текстовая трансляция

·26·Спорт
Сент-Трюйден — Бранн: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Сент-Трюйден — Бранн. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Сент-Трюйден»: 16. Кокубо Л., 60. Ванвесемаел Р., 5. Танигути С. (капитан), 26. Муслиу В., 23. Пупе Ж., 18. Исиватари Н., 99. Синкава С., 8. Сиссако А., 10. Себауи И., 19. Зёлле Ф., 11. Мбуку Н.

Запасные «Сент-Трюйден»: 71. Араки Р., 9. Баждар С., 31. Бенашур И., 77. Диуф О., 3. Хата Т., 22. Янссенс В., 21. Лендферс М., 38. Мацузава К., 27. Мбамби Ж., 14. Мерлен Р., 7. Муя А., 35. Нгой И.

Главный тренер «Сент-Трюйден»: Де Мейер Ф.

Стартовый состав «Бранн»: 12. Нильсен С., 2. Корник Л., 3. Кнудсен Ф. (капитан), 23. Педерсен Т., 15. Торсвик Й., 10. Ингасон К. М., 21. Касанвирьо Н., 25. Вассберг Н., 14. Матисен У., 29. Хольм Н., 9. Кастро Н.

Запасные «Бранн»: 20. Драгснес В., 1. Дюнгеланн М., 16. Эриксен К., 11. Финне Б., 43. Хауген Б., 36. Хеллесёй Х. М., 39. Легрейд Й., 22. Магнуссон С., 17. Сольтведт Й., 37. Винденес С.

Главный тренер «Бранн»: Хорнеланн Э.

Прямая трансляция LIVE
38
Фредерик Соэлль (Сент-Трюйден) нарушил правила. Оливер Рейтала остановил игру и принял решение.
34
Ульрик Матисен (Бранн) нашел свободное пространство после углового и пробил, но мяч прошел значительно правее штанги.
34
Никлас Кастро («Бранн») готовится выполнить опасную подачу с углового в штрафную площадь.
34
Никлас Кастро (Бранн) выполнил опасный навес с углового, но никто из его партнеров не смог перепрыгнуть защитников. Мяч ушел за пределы поля. Бранн подаст угловой.
33
Ульрик Матисен (Бранн) пробил из очень выгодной позиции из-за пределов штрафной, но защитник самоотверженно заблокировал удар. Теперь Бранн исполнит угловой.
32
Оливер Рейтала отлично видел момент и зафиксировал нарушение правил со стороны Нерайшо Касанвиржо (Бранн).
32
Никлас Кастро («Бранн») исполнил угловой, но защита соперника выбила мяч.
27
Роберт-Ян Ванвесемаел (Сент-Трюйден) явно не следует золотому правилу «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Он сыграл грубо, не оставив Оливеру Рейтале иного выбора, кроме как зафиксировать фол.
26
Натанаэль Мбуку (Сент-Трюйден) пробил со средней дистанции, но мяч пролетел выше перекладины.
25
Фредерик Соэлль (Сент-Трюйден) не попал по воротам с близкого расстояния, пробив рядом с левой штангой. Какой шанс!
25
Нельсон Ишиватари (Сент-Трюйден) нанес мощный удар по воротам, но защитник самоотверженно заблокировал мяч.
24
Шион Шинкава (Сент-Трюйден) высоко выпрыгнул, чтобы дотянуться до мяча на краю штрафной, но его удар головой прошел мимо ворот.
21
Натанаэль Мбуку (Сент-Трюйден) попытался найти партнера отличной передачей, но защитники вовремя среагировали и перехватили мяч.
21
Матч: Сент-Трюйден - Бранн. Счет: 0-0. Комментарий: Владение мячом – 38:62.
16
Роберт-Ян Ванвесемаел (Сент-Трюйден) выполнил красивую передачу, но Симен Нилсен отбил мяч кулаками.
15
Кристиан Мани Ингасон (Бранн) добрался до мяча и без раздумий мощно пробил по воротам, но Лео Кокубо был на месте и отразил удар!
12
Натанаэль Мбуку («Сент-Трюйден») направляется к угловому флажку для выполнения подачи.
10
Натанаэль Мбуку («Сент-Трюйден») разыграл угловой коротким пасом.
10
Шион Шинкава (Сент-Трюйден) пытался отдать пас партнеру, но защитник заблокировал мяч. Боковой судья принял верное решение, и Сент-Трюйден исполнит угловой.
9
Никлас Кастро (Бранн) навесил в штрафную, но Лео Кокубо вышел из ворот и забрал мяч.
6
Шион Шинкава (Сент-Трюйден) был крайне недоволен тем, что судья остановил игру из-за его нарушения при ведении мяча.
3
Передача Висара Муслиу (Сент-Трюйден) никого не нашла, и атака захлебнулась.
3
Ульрик Матисен (Бранн) сыграл очень грубо в борьбе за мяч, Оливер Рейтала остановил игру и назначил штрафной удар.
1
Матч начался, игра стартовала прямо сейчас.
01:03
Матч начинает Бранн.
01:00
Главным судьей сегодняшнего матча будет Оливер Рейтала.
01:00
Перед началом матча вы можете ознакомиться со стартовыми составами на сегодняшнюю игру.
01:00
Приветствуем вас в нашей текстовой онлайн-трансляции! Мы будем оперативно сообщать обо всех событиях матча. Стартовые составы будут объявлены в ближайшее время.
Сент-ТрюйденБраннЛига конференций
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мидтьюлланн — Сент-Трюйден: составы и текстовая трансляцияМидтьюлланн — Сент-Трюйден: составы и текстовая трансляция23 октября 00:21Кауно Жальгирис — Бранн: составы и текстовая трансляцияКауно Жальгирис — Бранн: составы и текстовая трансляция22 октября 21:10Бранн — Линкольн Ред Импс: составы и текстовая трансляцияБранн — Линкольн Ред Импс: составы и текстовая трансляция15 октября 22:50Сент-Трюйден — Иберия 1999: составы и текстовая трансляцияСент-Трюйден — Иберия 1999: составы и текстовая трансляция15 октября 22:48Жавохир Синдоров примет участие в супертурнире в Сент-Луисе с призовым фондом 425 тысяч долларовЖавохир Синдоров примет участие в супертурнире в Сент-Луисе с призовым фондом 425 тысяч долларов26 октября 18:36Еще один узбек на европейской арене: Бехруз Каримов сыграет в Лиге конференций!Еще один узбек на европейской арене: Бехруз Каримов сыграет в Лиге конференций!28 августа 12:17
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданное поражение: Диёра Келдиёрова покинула турнир «Большого шлема»
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
Неожиданный бунт в «Сити»: Рико Льюис решил покинуть команду из-за Хусанова
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
«Свадьба будет»: дедушка Синдарова высказался об Асаубаевой
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Мать Роналду впервые прокомментировала уход сына из сборной
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Почему западные обозреватели не могут переварить стиль Баходира Джалолова?
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Эрлинг Холанд решил уйти из «Манчестер Сити» — назван его новый адрес
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
Объявлены слабейшие футболисты матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»
«Играть постоянно с Узбекистаном роняет наш авторитет» — наставник «Персеполиса»