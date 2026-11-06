Университатя Крайова — Эгнатия: составы и текстовая трансляция

·30·Спорт
Университатя Крайова — Эгнатия: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Университатя Крайова — Эгнатия. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Университатя Крайова»: 21. Попеску Л., 3. Романчук О., 24. Стеванович Н., 6. Скречу В., 17. Мора К., 16. Ламейра Ж., 8. Бэлуцэ Т., 11. Банку Н. (капитан), 20. Чикылдэу А., 9. Аль-Хамлави А., 10. Байарам Ш.

Запасные «Университатя Крайова»: 29. Баштяну Л., 4. Крецу А., 22. Элизор С., 19. Эриберто Тавареш, 30. Матей Д., 1. Максим А., 7. Нсимба С., 28. Рус А., 90. Сава Р., 23. Теллес, 31. Уэбстер Р.

Главный тренер «Университатя Крайова»: Коэлью Ф.

Стартовый состав «Эгнатия»: 98. Дайсинани М., 22. Хайме Г., 33. Битри Э., 24. Аетивич Н., 29. Яго А., 6. Алекси А. (капитан), 17. Крьезиу А., 10. Альбанезе А., 7. Фернандо Медейрос, 20. Лукили К., 2. Аджесса Д.

Запасные «Эгнатия»: 4. Алиев З., 80. Бекай Л., 8. Диабате И., 13. Кацбуфи А., 99. Монтенегро Х., 16. Ндреца Э., 12. Пуя Б., 55. Смайли Г., 1. Тандилашвили Л.

Главный тренер «Эгнатия»: Деде Н.

Прямая трансляция2-0 LIVE
40
Благодаря отличному блоку защитника, угловой удар Эгнатии не привел к опасной ситуации.
40
Гильем Хайме (КФ Эгнатия) выполнил отличный навес в штрафную, но защитник перехватил мяч и легко устранил угрозу. Боковой судья принял верное решение, и Эгнатия исполнит угловой.
37
Тудор Бэлуцэ (Университатя Крайова) пробил издали, не найдя других вариантов, но мяч пролетел выше ворот. Будет удар от ворот для Эгнатии.
36
Угловой удар в исполнении Фернандо Медейроса (КФ Эгнатия) не создал опасной ситуации.
35🟨
Никола Стеванович («Университатя Крайова») получил желтую карточку.
332-0
Какой великолепный момент! Никушор Банку (Унив. Крайова) добрался до мяча и мощно пробил издали. Это было верное решение, так как мяч влетел точно в левый угол. Марио Дайшина недоуменно качает головой. Счет 2:0.
32
Дон Робертсон дал свисток. Даниэль Аджесса (КФ Эгнатия) нарушил правила из-за опасной игры.
30
Университатя Крайова исполнит угловой удар.
29
Какой шанс! Александру Чикалдэу (Унив. Крайова) получил отличный пас и пробил с близкого расстояния, но упустил верный момент. Он направил мяч в нижнюю часть ворот, но Марио Дайшина среагировал блестяще и спас команду.
27
Гол засчитан! Судье Дону Робертсону потребовалось много времени, чтобы убедиться, что офсайда не было. Игроки Унив. Крайова могут наконец выдохнуть и отпраздновать.
271-0
Гол! Александру Чикалдэу (Унив. Крайова) подобрал мяч в штрафной и пробил в левый нижний угол. Счет 1:0.
27VAR
Внимание! Судья Дон Робертсон хочет пересмотреть предыдущий эпизод с помощью ВАР, скорее всего, в начале атаки был офсайд.
24
Боковой судья поднял флаг, и главный арбитр дал свисток. Александру Чикалдэу (Унив. Крайова) забил гол, но он не был засчитан из-за офсайда.
22
Боковой судья поднял флаг, так как один из игроков Унив. Крайова оказался в офсайде.
20
Ассад Аль-Хамлави (Унив. Крайова) в офсайде, судья дал свисток и остановил игру.
17
Карим Лукили (КФ Эгнатия) пробил из-за пределов штрафной, но мяч прилетел прямо в руки Лаурентиу Попеску.
16
Фернандо Медейрос (КФ Эгнатия) пробил по воротам, но мяч прошел далеко мимо правой штанги.
14
Стефан Байарам (Унив. Крайова) мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч улетел выше перекладины.
13
Дон Робертсон дает свисток, так как Энео Битри (КФ Эгнатия) ударил соперника по ноге вместо мяча.
11
Отличная атака, красивый удар! Никушор Банку (Унив. Крайова) получил удобный пас после красивой комбинации. Его удар с линии штрафной казался голевым, но мяч прошел рядом с правой штангой.
10
Алессандро Албанезе (КФ Эгнатия) рвется к воротам, но защитник вовремя вернулся и отобрал мяч.
7
Карлос Мора (Университатя Крайова) нарушил правила, и Дон Робертсон дал свисток.
5
Игроки «Эгнатии» отлично играют в короткий пас и здорово двигают мяч. Они ждут удобного момента, чтобы вскрыть оборону соперника и нанести удар в быстрой контратаке.
3
Даниэль Аджесса (КФ Эгнатия) принял точную передачу и пробил в касание. Однако удар получился неопасным, мяч прошел далеко от левой штанги.
1
Сегодняшний матч только что начался, наслаждайтесь игрой!
01:02
Игроки на поле, Эгнатия начинает матч.
01:00
Сегодняшний матч будет судить Дон Робертсон.
01:00
Стартовые составы обеих команд известны, теперь вы можете с ними ознакомиться.
01:00
Привет всем футбольным болельщикам! Мы здесь, чтобы вести для вас прямую трансляцию этого матча и освещать самые интересные и важные моменты. Мы позаботимся о том, чтобы вы ничего не пропустили — просто устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь.
Университатя КрайоваЭгнатияЛига конференций
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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