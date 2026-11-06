Университатя Крайова — Эгнатия: составы и текстовая трансляция

Лига конференций: Университатя Крайова — Эгнатия. Начало матча: 6 ноября, 01:00 (по ташкентскому времени).

После начала матча события будут обновляться в текстовой трансляции.

Стартовый состав «Университатя Крайова»: 21. Попеску Л., 3. Романчук О., 24. Стеванович Н., 6. Скречу В., 17. Мора К., 16. Ламейра Ж., 8. Бэлуцэ Т., 11. Банку Н. (капитан), 20. Чикылдэу А., 9. Аль-Хамлави А., 10. Байарам Ш.

Запасные «Университатя Крайова»: 29. Баштяну Л., 4. Крецу А., 22. Элизор С., 19. Эриберто Тавареш, 30. Матей Д., 1. Максим А., 7. Нсимба С., 28. Рус А., 90. Сава Р., 23. Теллес, 31. Уэбстер Р.

Главный тренер «Университатя Крайова»: Коэлью Ф.

Стартовый состав «Эгнатия»: 98. Дайсинани М., 22. Хайме Г., 33. Битри Э., 24. Аетивич Н., 29. Яго А., 6. Алекси А. (капитан), 17. Крьезиу А., 10. Альбанезе А., 7. Фернандо Медейрос, 20. Лукили К., 2. Аджесса Д.

Запасные «Эгнатия»: 4. Алиев З., 80. Бекай Л., 8. Диабате И., 13. Кацбуфи А., 99. Монтенегро Х., 16. Ндреца Э., 12. Пуя Б., 55. Смайли Г., 1. Тандилашвили Л.

Главный тренер «Эгнатия»: Деде Н.