Криштиану Роналду оставил неожиданный комментарий по поводу ухода Месси из сборной

Одна из самых ярких страниц в истории мирового футбола официально закрыта. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира Лионель Месси объявил о полном завершении карьеры в национальной сборной Аргентины. Нападающий опубликовал на своей официальной странице в социальных сетях прощальный пост, посвященный многолетнему выступлению за национальную команду.

Самым трогательным моментом этого исторического события стал искренний и теплый комментарий, оставленный португальской звездой, который на протяжении почти двадцати лет был его главным соперником на поле — Криштиану Роналду — написал он.

Высокое уважение от Роналду: «Твоя история будет жить вечно»

Глубокое взаимное уважение двух великих легенд вне поля отчетливо проявилось в трогательных словах Роналду:

Признание величия: «Лео, ты столько лет защищал честь своей страны, и твоя история будет жить вечно», — написал Криштиану;

Бесконечное уважение и искренность: «Я испытываю к тебе бесконечное уважение за все твои достижения с Аргентиной. Обнимаю», — искренне завершил свою мысль португальский бомбардир.

Этот комментарий за короткое время собрал миллионы лайков и вызвал бурные обсуждения, поразив все футбольное сообщество и став примером здоровой конкуренции между двумя гениями.

Великое наследие Месси в составе «альбиселесте»

Лионель Месси покорил все возможные футбольные вершины в футболке сборной своей страны:

Полная коллекция: В составе Аргентины он завоевал Кубок мира, дважды побеждал на Кубке Америки (Копа Америка) и поднимал над головой трофей «Финалиссимы»;

Символ рекордов: Месси увековечил свое имя как абсолютный рекордсмен сборной по количеству проведенных матчей и забитых голов;

Борьба и победа: Пройдя через множество критических моментов и болезненных поражений в финалах в начале карьеры, нападающий в итоге попрощался с командой в статусе национального героя.

Прощание Месси с национальной сборной и проявленное Роналду братское отношение стали символом завершения поистине великой эры в мировом футболе.